Beve soda caustica al posto dell’acqua: prima il malore poi la lavanda gastrica in ospedale

Beve soda caustica al posto dell’acqua. Avrebbe potuto avere un epilogo tragico la disavventura capitata ad una coppia di Monopoli, in provincia di Bari, che qualche giorno fa si è recata in un bar lungo corso Umberto per bere un caffè seduti ad un tavolino. Sembrerebbe che il giovane, dopo aver bevuto un piccolissimo sorso di liquido che credeva fosse acqua, abbia accusato un malore che lo ha costretto ad essere portato d’urgenza al vicino ospedale “San Giacomo” dove i sanitari gli hanno effettuato una lavanda gastrica.

La minima quantità di liquido assunto, che in realtà è stato accertato essere soda caustica, ha per fortuna evitato guai devastanti agli organi interni. La ragazza che era con lui, sentendo il cattivo odore, invece, non aveva bevuto. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato. All’origine dell’incidente una disattenzione del barista. Pare che la coppia abbia deciso di non sporgere denuncia anche se il locale è rimasto chiuso per un giorno.