Botti della notte di Capodanno: altri due feriti. Lesione all'occhio per un 47enne

Anche la provincia di Bari ha pagato dazio per quanto concerne i botti di fine anno. Sono due i feriti registrati. L’episodio più grave a Monopoli dove è rimasto ferito gravemente un 47enne del posto giunto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo”.

Lo scoppio del petardo



L’uomo, per lo scoppio di un petardo, stando a quanto riportato dall’azienda sanitaria barese, avrebbe riportato una lesione del bulbo oculare. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte. Viste le condizioni e trattandosi di un trauma oculare il paziente è stato trasportato d’urgenza in ambulanza nel reparto di Oculistica del Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato.

Ferito alla mano

Molto più lievi le ferite riportate da un uomo di Altamura arrivato al pronto soccorso del Perinei con una ferita superficiale alla mano. I sanitari, dopo averlo curato, lo hanno rimandato a casa con una prognosi di sei giorni. A Monopoli il ferito rischia anche una pesante sanzione da parte del Comune. Infatti se emergesse che l’uomo si è ferito facendo esplodere fuochi d’artificio avrebbe violato l’ordinanza sindacale emessa dal sindaco Angelo Annese con cui si disponeva il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 7 del giorno successivo.



Era fatto divieto per tutti coloro che avevano la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dall’ordinanza. Le violazioni alle disposizioni erano punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Il primo cittadino, di fatto, voleva evitare che anche il 2023 cominciasse nel peggiore dei modi così come era avvenuto il 1° gennaio 2022. In quel giorno, infatti, un uomo di 43 anni perse entrambe le mani a causa dell’esplosione di un petardo che stava maneggiando. Il tutto è avvenne poco dopo la mezzanotte, in via Bellini. Il 43enne stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno con amici e parenti e si apprestava a far esplodere un grosso “botto” quando questo gli esplose quando ancora lo aveva tra le mani. L’esplosione gli distrusse praticamente gli arti. Portato immediatamente al Policlinico di Bari i sanitari non potettero ricostruirgli le mani optando invece per l’amputazione. E ha fatto scalpore, sempre a Monopoli, la vicenda di un cane che ha avuto un ictus a causa dello spavento dettato dai botti. L’animale è stato poi soppresso proprio la mattina di Capodanno. A darne notizia una donna di Monopoli su Facebook. «È accaduta una cosa che teme chiunque di noi abbia un animale in casa – scrive Mara sui social network -. Il cane di una mia amica, a causa dei botti, ha avuto un ictus. Posso soltanto immaginare il loro dolore, ma tutti gli ospiti che erano in casa nostra, per esempio, hanno visto come il terrore invadesse la nostra Nina ad ogni esplosione». Il fatto sarebbe accaduto a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele, dove era in corso il concerto di fine anno organizzato dall’amministrazione comunale e alla quale erano presenti decine di famiglie.

