Numeri da capogiro per il party d’apertura del maxi-store Centro Convenienza Arredi di Bari, primo in Puglia ed undicesimo per il Gruppo. In oltre 50.000 si sono recati al Parco Commerciale Maximall Santa Caterina, per ammirare il nuovo showroom di 4.000 mq e partecipare alle attività messe in programma dal 25 al 28 gennaio.L’azienda siciliana dell’arredamento Italian style porta dunque anche in Puglia, cominciando da Bari, infinite soluzioni d’arredo funzionali ed eterogenee, da quelle più classiche a quelle più in linea con gli ultimi trend dell’interior design, tutte accomunate, però, da un prezzo estremamente contenuto.Inoltre, da non sottovalutare la ricaduta più che positiva, in termini occupazionali, generata dall’arrivo di Centro Convenienza in territorio pugliese.Inaugurazione attesissima lo scorso giovedì 25, quindi, con l’apertura ufficiale delle porte dello store: quattro giorni dedicati all’intrattenimento con tante attività tra cui la partecipazione degli amatissimi Gemellini YoYo, protagonisti dell’altrettanto amato cartoon di RAI YoYo e il doppio concerto dei Los Locos, il duo italiano noto universalmente per le sue famosissime performance di musica latino-americana. E ancora, punti food con degustazione gratuita di prelibatezze pugliesi dolci e salate, tante animazioni per tutta la famiglia, come i laboratori creativi, i corner ‘truccabimbi’, le sculture di palloncini, le postazioni selfie box e la mascotte Sorriso, che ha donato a tutti simpatici gadget. E per finire, tantissime le promozioni dedicate ai partecipanti, con oltre 250 articoli in offerta.«Siamo molto felici di questi primi giorni d'apertura a Bari – afferma Omar El Jarrah, Responsabile Marketing dell’azienda siciliana - onestamente abbiamo rilevato un interesse ed ottenuto risultati al di sopra delle aspettative. In particolare, abbiamo constatato che la nostra esposizione è piaciuta moltissimo e che la nostra filosofia del “bello che costa poco” è stata immediatamente intesa e fatta propria dalla clientela.Questo ci rende molto orgogliosi ma allo stesso tempo ci rende consapevoli del fatto che dobbiamo impegnarci al massimo per rispondere perfettamente alle attese dei clienti, che hanno deciso sin da subito di darci fiducia.Come dico sempre, anche quest'apertura di Bari non rappresenta un punto d'arrivo bensì un nuovo inizio, che si inserisce nel piano di sviluppo che stiamo portando avanti con tenacia, serietà e celerità».Centro Convenienza Arredi vanta alle sue spalle ben trent’anni di esperienza: nato in Sicilia, il Gruppo si è consolidato fuori dal territorio regionale grazie ad un processo di espansione avviato nel 2009 e che oggi lo vede protagonista di tutto il centro-sud Italia (con 11 maxi-store tra Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e appunto Puglia). Il 2018 vedrà presto nuove aperture nel resto della penisola e molto probabilmente anche all’estero.