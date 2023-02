Sta per partorire ma c'è troppoo traffico a causa di un incidente: mamma e papà scortati dai carabinieri

Sta per partorire ma c'è troppo traffico a causa di un incidente: mamma e papà scortati dai carabinieri. Sta facendo rapidamente il giro del web la storia della piccola Miriam, neonata di Molfetta nata sabato scorso all'ospedale "Di Venere" a Bari al termine di un'avventura quasi da film.

Ecco cosa è successo

La sua poteva essere una vicenda come le altre, con le contrazioni di sua madre, venerdì sera, che hanno manifestato il desiderio della piccola di venire alla luce. Sabato mattina era chiaro che fosse tutto pronto per il parto, motivo per cui la coppia si è messa in auto per giungere nel capoluogo.

Poi, però, l'imprevisto: una fila quasi interminabile di auto incolonnate per un incidente stradale ha reso tutto più complesso. Il lungo tratto bloccato sulla statale 16bis, all'altezza dei curvoni di Palese, ha preoccupato sempre di più la coppia molfettese.

Inizia una lotta contro il tempo che è stata poi agevolata da una pattuglia dei Carabinieri che, appurata la necessità di mamma e papà, ha fatto strada alla loro auto per consentire il superamento dell'ingorgo.