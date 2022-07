Sequestrati e devoluti in beneficenza alle associazioni di volontariato. Circa 7 tonnellate di tonnetto alletterato prive dell'obbligatoria documentazione di cattura sono state sequestrate, a Molfetta, dalla Guardia Costiera, in seguito ad uno dei quotidiani controlli in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti ittici.

