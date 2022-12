Scippo in pieno centro: arrestato 35enne in flagranza di reato

Scippo in pieno centro a Molfetta: arrestato 35enne. I Carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del posto, ritenuto responsabile del reato di furto con strappo.

L'intervento dei militari

I militari sono intervenuti a seguito di uno scippo avvenuto in via Baccarini, nel pieno centro cittadino, e allertati da una richiesta di aiuto. I militari dell'arma si sono messi subito alla ricerca del responsabile che in poco tempo è stato individuato e bloccato. Si tratta di un 35enne che è stato trasferito nel cercare di Trani in attesa dell'interrogatorio.