È uscita mercoledì per andare al mare ma è scomparsa. L'appello dei parenti: «Aiutateci a ritrovarla»

Ore di apprensione a Molfetta per la scomparsa di una ragazza di 27 anni, Rosaria Farinola, titolare di un noto bar (Italian Coffee House, nel centro abitato). Ed è proprio tramite la pagina facebook del locale che i parenti e gli amici della ragazza hanno divulgato un appello per le ricerche. Il fidanzato della 27enne ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. I due si sarebbero dovuti incontrari mercoledì mattina a Barletta per trascorrere una giornata al mare, ma la ragazza è uscita da casa alle 10.30 e poi si sono perse le tracce.

«Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso whatsapp risulta alle ore 10:02. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima dettagli o avvistamenti della ragazza», si legge sulla pagina Facebook dell'attività.