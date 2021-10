Molfetta, maxi sequestro all'imprenditore edile ed ex narcotrafficante: parola alla difesa

«Siamo fiduciosi di poter dimostrare la legittimità di ogni attività imprenditoriale svolta da Giuseppe Manganelli». Ha poca voglia di parlare, ma nessuna di arrendersi, Tommaso Poli, l'avvocato dell'imprenditore di Molfetta a cui i carabinieri hanno sequestrato beni pari a 50 milioni di euro. Un capitale enorme, intestato non solo a lui (a cui gli investigatori hanno sequestrato un ciclomotore, un motopeschereccio e un conto corrente), ma anche ai suoi familiari e conoscenti. I sigilli sono stati apposti, fra gli altri, alla Unione Petroli, una s.r.l. con sede ad Ancona, avente da sola un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro, ma «ora piena di debiti» e a 16 fabbricati, tra i quali la villa dove risiede l'imprenditore.

Le parole dell'avvocato



«La lussuosa villa, da cui il mare non si vede, di lussuoso non ha nulla. E lui non risiede lì, ma al rione Madonna dei Martiri. Quello è un bene di proprietà del Demanio a cui l'uomo paga il relativo canone» è la prima precisazione a difesa di Manganelli. Cinquantadue anni e un passato burrascoso alle spalle, col suo avvocato, che lo segue dai tempi di Reset, ha già concordato che la battaglia con la giustizia (la prima udienza è prevista per il 15 dicembre, ndr) si dovrà combattere fino alla fine.

Le indagini

Secondo le indagini, iniziate nel 2016, l'uomo, ex narcotrafficante, avrebbe costruito il suo impero sulla base di capitali di provenienza illecita, stando ai racconti di due collaboratori di giustizia. «Giuseppe Manganelli trafficava in stupefacenti. E prima del suo arresto - ha fatto mettere a verbale Giuseppe Pappagallo, arrestato nell'operazione Halloween del 2017 prima di cambiare strada - ha nascosto miliardi di vecchie lire, che una volta uscito ha iniziato a investire nelle costruzioni e nelle pompe di benzina». Per Poli, però, «i miliardi nascosti sotto terra non esistono. Si tratta di una leggenda metropolitana», taglia corto. Quel che è certo, però, è che Manganelli, dopo 12 anni di carcere, dal 2011, ha iniziato a investire nel campo del mattone: prima la Nicoletta Acquaviva, una ditta individuale che porta il nome della moglie, poi la Edilduemmegi, una società a responsabilità limitata. Entrambe operanti nel settore edile, ma «inquinate», a detta della Procura, perché sorte grazie a «capitali di derivazione delittuosa». Non la pensa così Poli secondo cui «è giusto che la magistratura s'interroghi, ma è altrettanto giusto che sia data a noi la possibilità di presentare le risposte documentali». Michele Giangaspero, l'altro collaboratore di giustizia, ha anch'esso inserito il 52enne nel settore edile, in cui «estorce denaro o altri beni a costruttori del posto», ha riferito agli inquirenti.



«È pura fantasia - la replica di Poli - e sarebbe grave se fosse vero perché vuol dire che nessuno ha notato questa presunta attività estorsiva da parte del mio assistito, il quale, invero, non ha più beccato una denuncia dal 1996 e ha rapporti cordiali con tutti gli imprenditori», anche con quelli destinatari di una lunga serie di intimidazioni avvenute di recente. Per arrivare ad apporre i sigilli, i Carabinieri hanno verificato, inoltre, che dal 1996 al 2018 la famiglia Manganelli ha impiegato 500mila euro in più rispetto a quanto avesse dichiarato. E il 52enne aveva anche un alto tenore di vita: «Vita lussuosa? Io lo conosco da sempre, ma questo lusso non l'ho mai visto. La storia non è come l'hanno dipinta, si tratta di un racconto fantasioso. La Procura ha fatto le sue valutazioni, noi faremo le nostre, poi sarà il Tribunale, composto da tre magistrati, a decidere: confidiamo nella loro obiettività. Noi - conclude Poli - siamo ottimisti sulla possibilità di poter spiegare tutto».