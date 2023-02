Lite finisce in violenza: 39enne in ospedale ferito con coltello

E' finito in ospedale dopo una lite sfociata in violenza: 39enne ferito da un coltello. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi - 17 febbraio - alle 11.30 in vico V Madonna dei Martiri a Molfetta, nei pressi dell'abitazione dell'aggredito che, con diversi fendenti subiti, ha perso molto sangue pur non essendo in pericolo di vita. Alla lite sfociata in violenza hanno assistito alcuni residenti della zona che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto i medici del 118 e i Carabinieri per i sopralluoghi del caso. Non è ancora chiara la causa del diverbio che ha portato all'escalation di violenza che nel giro di pochi minuti è passata dalle parole agli spintoni, fino alla comparsa del coltello che avrebbe potuto creare conseguenze ben peggiori sull'uomo che ha perso tanto sangue.