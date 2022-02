Sono iniziati da qualche giorno i lavori di riqualificazione della pista scoperta del PalaFiorentini di Molfetta. Una nuova occasione per sperimentare dinamiche sociali: è così che l'Amministrazione Comunale di Molfetta ne sostiene il progetto di riqualificazione. La pista scoperta ed ormai abbandonata nella parte Levante della città sarà trasformata in un campo da basket e volley, un progetto ormai divenuto realtà: i lavori sono stati affidati dal Comune di Molfetta con un investimento di circa 90mila euro.

I lavori di riqualificazione

Si tratta di uno spazio dichiarato necessario per la città. Infatti, la vecchia pista esterna di pattinaggio era spesso utilizzata, nonostante la chiusura dei cancelli, con i più giovani pronti a scavalcare la recinzione pur di godere di uno spazio libero per praticare sport all'aria aperta.

«Questo bisogno, palesato con una pacifica e temporanea occupazione di uno spazio pubblico, può facilmente e virtuosamente essere soddisfatto attraverso una riqualificazione dell'area scrive il Comune aprendola alla cittadinanza e attrezzandola per la pratica sportiva in qualsiasi ora della giornata in maniera spontanea. Si tratta - prosegue l'Ente nella spiegazione ufficiale del progetto - di una visione dello spazio innovativa, che vuole scommettere sulla capacità di coinvolgimento dello sport e dei giovani in un aiuto importante per la nostra Città Europea dello Sport».

Il playground sarà dedicato alla memoria di Francesco Valente, un amico della pallacanestro scomparso improvvisamente più di tre anni fa a soli 41 anni; Francesco, grande appassionato della palla a spicchi, era stato protagonista prima come giocatore poi come allenatore anche nelle città limitrofe, ragazzo molto disponibile e pronto a tuffarsi in ogni nuova avventura sempre con il sorriso sulle labbra. Di qui la volontà dell'amministrazione comunale di dedicare a Francesco Valente un playground. Ma le novità per la Molfetta sportiva non finiscono qui: il Comune ha deliberato la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, il quarto in città. Una struttura moderna (non che il PalaPoli non lo sia, per esempio), che costerà un milione e trecento mila euro e sorgerà nell'area di proprietà comunale tra Via Craxi, Via Fellini e Via De Curtis, nella nuova zona di espansione retrostante l'ospedale.

Fondi da finanziamenti pubblici

I fondi arriveranno integralmente da finanziamenti pubblici: 500mila euro sono stati ottenuti con la candidatura del progetto al programma di interventi candidatura al Bando Sport e Periferie 2018, mentre la restante parte sarà saldata con un mutuo contratto dal Comune con l'Istituto per il Credito Sportivo, avrà una durata ventennale e consentirà la copertura parziale del costo complessivo dell'opera ammontante, come detto, a 1 milione 300mila euro.

Già nel 2019, il progetto aveva ricevuto l'ok della Conferenza unificata, inserito nella graduatoria finale di quelli presentati nell'ambito del bando Sport e periferie, fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione delle zone periferiche. Una pratica iniziata tre anni fa, dunque, e che ora giunge ad uno snodo fondamentale con l'avvio della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. L'obiettivo è di fare della città Molfetta sempre più un punto di riferimento dell'impiantistica pugliese: d'altro canto con tre palazzetti, uno in cantiere, un playground prossimo alla conclusione dei lavori ed uno stadio da poco rimodernato, c'è poco da invidiare a città più importanti.

