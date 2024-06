A spasso con l'auto col pass disabili, ma il parente è morto 7 anni fa: sequestro e multa

Al volante dell'auto ha pensato bene di usare il pass disabili che c'era all'interno, intestato all'anziano familiare ormai non più in vita. Una situazione che andava avanti da chissà quanto tempo visto che quel parente era morto ormai da sette anni. Alla fine l'uomo, di Molfetta, è finito nella rete della polizia locale. Il contrassegno è stato sequestrato e per lui è scattata la sanzione amministrativa.

La guerra ai furbetti

Il contrasto ai parcheggiatori abusivi negli stalli riservati a persone con disabilità è tra le priorità del corpo del dirigente Cosimo Aloia, che sta attuando un giro di vite. E i numeri fanno anche capire il motivo. A maggio, infatti, a fronte di 140 contrassegni per invalidi che i familiari, dopo il decesso del congiunto non hanno restituito, gli agenti ne hanno già recuperati 80.

La scoperta



L'ultimo caso, però, è veramente emblematico: l'automobilista utilizzava il contrassegno per disabili, ma il titolare era deceduto da sette anni. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso nell'ambito di uno specifico programma di controlli sull'uso dei parcheggi per disabili effettuato dal corpo molfettese. In pieno centro una pattuglia ha notato un veicolo parcheggiato in uno stallo per disabili. Il primo sospetto è balzato agli occhi quando gli agenti molfettesi si sono accorti che il pass era scaduto dal 2021. Non solo. Dopo una rapida indagine e alcune verifiche incrociate è emerso anche che il titolare del contrassegno era deceduto nel 2017: dopo la morte del congiunto, portatore di handicap, i familiari non hanno restituito all'amministrazione comunale il contrassegno per invalidi che consente la sosta negli stalli destinati alle persone diversamente abili.

Un abuso commesso ai danni di chi ha davvero la necessità di utilizzare i posti auto loro riservati. Per questo «l'auto è stata sanzionata per sosta nel parcheggio disabili senza averne titolo con la sanzione pecuniaria» che va da un minimo di 168 euro ad un massimo di 672 euro oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. L'utilizzo improprio del pass da parte di alcuni conducenti che non ne hanno alcun bisogno, rappresenta in primis, oltre che una violazione amministrativa, anche una lesione dei diritti delle persone disabili alle quali deve essere garantito il corretto uso dei parcheggi loro riservati. Intanto, in vista della stagione estiva, a Molfetta, oltre ai sei agenti assunti a tempo determinato a partire dallo scorso 1 giugno e per i prossimi quattro mesi, altri quattro entreranno in servizio a partire dal prossimo 15 giugno: saranno quindi 59 - erano 36 ad inizio 2023 - gli agenti in pianta organica, per continuare ad allargare i controlli a tutto campo, non solo per gli stalli disabili, ma anche per il contrasto all'abbandono dei rifiuti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA