Amministrative, a Molfetta quattro candidati sindaco e 588 al consiglio comunale: ecco le liste

Sono 588 i candidati al consiglio comunale di Molfetta in vista delle elezioni del 12 giugno. Numeri importanti per una città di quasi 58mila abitanti. In proporzione c’è un candidato per ogni mille abitanti. A concorrere per Palazzo di Città ci saranno Tommaso Minervini, sindaco uscente che punta al bis con la stessa coalizione di forze civiche con cui ha concluso la consiliatura scorsa, Lillino Drago espressione del centrosinistra sostenuto anche dal governatore Michele Emiliano, Pietro Mastropasqua, giovane nome del centrodestra molfettese, appoggiato dall’ex sindaco e senatore Antonio Azzollini e Giovanni Infante, nome scelto da Rifondazione Comunista. Ecco le venticinque le liste totali di consiglieri comunali, non tutte da 24 candidati.

Tommaso Minervini

Ala democratica: Alessandrini Alexandra Naomi, Amato Eliana, Balducci Ottavio, Barile Arcangela detta Angela, Bellifemine Antonella, Brattoli Isabella detta Isa, Cappelluti Maria, Catalano Daniele, Ciccolella Raffaella Anna Antonia, Crocifero Antonia detta Antonella, Del Vescovo Maria Cristina detta Cristina, Diamante Francesco, Farinola Giuseppe, Grieco Anna Lorena detta Lorena, La Grasta Giulio, Latino Angela Paola detta Paola, Mancini Alessandra, Mastropasqua Sebastiano, Paparella Vito Corrado detto Vito, Roselli Caterina, Spadavecchia Ida Ester detta Ida, Spadavecchia Mariella, Stoia Lucrezia detta Izia, Vitale Pietro.

Cuore democratico: Altomare Angelo, Amato Angela Maria Rosaria detta Angela, Ayroldi Nicolò detto Nico, Azzollini Francesco, Balice Gaetano detto Nino, Bufi Mauro, Calfapietro Maria Luisa Daniela detta Daniela, Caputo Girolamo detto Girolamo, Facchini Giovanni detto Gianni, Furio Nicola, Merafina Immacolata detta Imma, Messina Antonia detta Anto, Messina Andrea, Minervini Leonardo, Mirto Damiana, Paloscia Roberto Natale detto Roberto, Palumbo Ofelia Dina detta Ofelia, Pappagallo Lazzaro detto Rino, Piergiovanni Nicola, Poli Nicola, Romano Annadora detta Doriana, Saitti Santa Maria Sabrina detta Sabrina, Sator Giovanni detto Gianni, Tattoli Francesco.

Il Confronto: Ambrosino Gioia Pasqua, Balenzano Mario, Caputi Dorotea, Caputo Vincenza, Ciciriello Anna, Cormio Marianna, De Candia Gaetano, De Gennaro Cosima Damiana, De Pinto Antonia, Gadaleta Nicola, Memeo Vincenzo, Miccoli Liliana, Mongelli Saverio, Papagna Giuseppina Loredana, Petruzzella Corrado, Sciancalepore Elena, Spadavecchia Fulvio Oberdan, Suriano Antonio, Turtur Vincenzo, Visaggio Leonardo Antonio, Zenobio Antonietta.

Molfetta al centro: De Nicolò Giuseppe detto Pino, Germano Carmela, Petruzzella Marianna, Spezzacatena Ester, Minervini Vincenzo, Gadaleta Pasqua, Altizio Maria Raffaella, Cuocci Daniela, Spadavecchia Vincenzo detto Enzo, Monaco Luigi, Binetti Savina, Altamura Ippolita Annalisa, Errico Pietro, Murolo Giovanni, De Candia Michele, Turtur Giuseppe, Pisani Vito, Farnese Pasqua, Annacondia Archina, Patruno Caterina detta Ketty, De Candia Nicola, Buonarota Carmen, Mezzina Anna Maria, Colasante Claudiangela della Claudia.

Molfetta in Azione: Alessandrini Angela Maria detta Angela, Ancona Antonio, Annese Maria Pia, Bux Antonello, Carbone Stefano, Caruso Andrea, Ciannamea Elisabetta, Cirillo Giovanni, De Bari Rosalba, De Marco Valeria, Di Carne Davide, Drago Antonio, Fiorentino Mara Gaetana, Germinario Giuseppe, La Mastra Giuseppe, Lamesta Stefania, Lezoche Loredana detta Lori, Maggialetti Roberto, Pennuzzi Giulia, Peruzzella Domenico detto Mimmo, Rizzi Sergio, Sgherza Carla, Squeo Chiara, Spadavecchia Mariantonietta.

Molfetta che vogliamo: Albanese Giuseppe Antonia, Altamura Giacomo, Bufi Giovanni detto Gianni, Canessa Daniela Maria Agostina, Capursi Giovanni, Cipriani Gaetana, D’Agostino Sergio, De Angelis Antonio, De Candia Sergio, De Gennaro Alessia Maria, De Gennaro Domenico detto Nico, De Palma Francesca, Di Liddo Angela, Gadaleta Lucrezia, La Grasta Vincenza, Magarelli Maria Vincenza detta Enza, Mastropierro Giuseppe, Minervini Maria, Palmiotto Nunzia, Rizzi Michele, Salvemini Giovanna, Samarelli Ilario, Zingarelli Marco Giuseppe.

Patto Comune: Minuto Anna Carmela, Annese Francesco detto Cilli, Binetti Mario detto Mario, Boezio Mariantonia, Capuano Angelo, Catanzaro Donato detto Frain, Cippone Palma, De Nichilo Michele, De Robertis Giovanni, De Tullio Michele, Ruggiero Dimitri Pio, D’Ostilio Domenico, Fabiano Davide Spiro, Faccitondo Valentino, Fiorentino Angelo detto Fiore, Germinario Vincenza, Giuliani Nicola, Mangiarano Maurizio, Nocera Serena, Petruzzella Nicola, Pignatelli Rosaria, Spaccavento Maria, Stragapede Francesca, Tammacco Francesco.

Insieme per la città: Andriani Antonio, Barile Natale Gerardo detto Lillino, Capurso Anna, Ciani Paola Isabella, D’Amato Licia, De Bartolo Angela, De Candia Felicia detta Licia, De Ceglia Vito, De Gioia Maria Domenica detta Dominga, Fiore Valentina, La Forgia Nicola, Luciani Nikyta, Petruzzella Giulio, Petruzzelli Annalisa detta Annalisa, Picca Cosimo Damiano, Porcelli Ottavia detta Katia, Salvemini Giacomo, Sancilio Francesco, Sciancalepore Teresa, Sgherza Gianna, Sigrisi Filippo, Squeo Roberto, Tammacco Saverio, Totorizzo Giuseppe.

Molfetta Popolare: Amato Robert, Abbattista Porzia, Altomare Francesco, Bega Aurora, Binetti Damiano, Cantatore Mauro, Carabellese Doriana, Ceci Michele, De Bari Vittorio Emanuele, De Giglio Sergio, D’Elia Elisabetta detta Luisa, Dell’Olio Pietro, Giancola Pasquale detto Lillino, Iannelli Giuseppe (Pino detto Nerone), Manzoni Damiano, Mezzina Michela, Piergiovanni Saverio, Poli Maridda Maria, Racanati Nicolò, Roselli Antonio detto Frog, Spaccavento Giuseppe, Spadavecchia Giuseppe detto Beppe, Spagnoletti Anna Antonia, Tridente Rosanna.

Minervini Sindaco: Abbasciano Mariella, Altamura Paolo, Azzollini Corrado, Camporeale Cosmo detto Mino, Camporeale Francesco, Vito, Gaetano, Cappelluti Felice, Carbonara Maria Giuseppa detta Giusy, Cesareo Giuseppe, Claudio Adele Maria Serena, D’Amato Sante, De Candia Alfredo Antonio, De Gioia Onofrio, De Nichilo Pasquale, Gadaleta Damiana, Giancaspro Giuseppe Giorgio, Ginosa Elena, Laci Ristana, Mongelli Vito, Porcelli Domenico, Salvemini Raffaele, Sciancalepore Mauro Fabiano, Secchi Rosalba Anna, Spagnoletti Antonio, Tridente Laura.

Avanti Molfetta: Amato Maria Paola, Camporeale Teresa Alessia, Caputi Claudia, Cilardi Annalisa, Corrieri Rossella, De Candia Mariateresa, De Gioia Antonella, De Pinto Antonia, De Robertis Dario, Dell’Aquila Gioacchino, Gadaleta Saverio, Gagliardi Pietro detto Ziogro, Lanza Girolamo Viktor, Lattanzi Nicola detto Nico, Mancini Salvatore, Paparella Pasqua, Pisani Francesco Pio, Rosa Roberto, Rana Davide, Renna Luigi, Rossiello Giacomo, Sciancalepore Mauro, Tridente Walter, Uva Maria.

Pasquale Drago

Partito Democratico: Airoldi Giovanni detto Ayroldi detto Nino, Amato Salvatore, Aurora Giovanni detti Gianni, Azzolini Gabriella, Brio Damiano, Capurso Pietro, Coppolecchia Maria, Coviello Maurangelo detto Maurà, D’Amato Alberto detto Damato, De Giglio Vincenzo, De Nicolo Giuseppina Danila detta Danila, De Virgilio Marco Vito, Farinola Vito, Giancaspro Marta, La Ghezza Annamaria Nicoletta, Losito Michele detto Mirco, Losito Onofrio, Mastromauro Cataldo, Minervini Maria, Porcelluzzi Ruggero, Regina Giovanna, Scotti Pietro, Spadavecchia Teresa Ester Cristiana detta Ester, Vista Giovanna.

Movimento 5 stelle: La Forgia Dario, Antonelli Ivana, Arena Anna, Boccassini Sebastiano, Cappelluti Anna, De Bari Corrado, De Candia Orazio, De Cesare Cosimo, De Gennaro Agnese, Del Vescovo Nicolò, Favuzzi Damiano, Gaudio Marinella, Lanza Ana Carmela, Marzulli Giuseppe Antonio, Mema Giulio, Petronelli Maria, Petruzzella Pantaleo, Sciancalepore Giuseppe, Silvestri Leonardo, Spadavecchia Sergio, Spagnoletta Sabino Roberto, Troilo Francesca, Visaggio Maria.

Lista Con: Elisabetta Altamura, Anna Angione, Gaetano Calo’, Martina Colamartino, Paola Elisabetta Daliani Poli, Vito de Bari, Saverio Alessandro de Ceglia detto Saverio, Mauro de Gennaro, Ivan Francesco de Pinto, Miriam Angela de Robertis, Valeria de Santis, Vittoria Farinola detta Viky, Girolamo La Mastra detto Mimmo, Rossella Mastrofilippo, Angela Memeo, Leonardo Mezzina, Cinzia Nappi, Paola Paparella, Marco Sancilio, Delia Sciancalepore, Simona Sgarro, Giacomo Spadavecchia, Giovanni Battista Squeo, Vito Veneziano.

Molfetta Libera: Busetta Carletta, Caputi Domenico, Camporeale Gianfranco, Casamassima Luciano Nicola, De Laurentiis Vincenzo, De Palma Letizia, Faleo Francesca, Francese Giovanni detto Gianni (indipendente), Gadaleta Paolo, Gagliardi Domenico, Giampietro Ottavio, Mastropasqua Dario Sebastiano detto Nino, Messina Domenico, Messina Annachiara, Felicita Minervini, Mongelli Elisabetta detta Betta, Mulinelli Giovanni, Lisena Vincenzo, Sallustio Roberto Cosimo, Tatulli Giulia, Mancini Livio Nicolò Maurizio, Patimo Domenico detto Mimmo, Rana Silvia, Spadavecchia Lucia.

Lista Rinascere: Spaccavento Felice Antonio, Annese Mauro Cesare, Binetti Flavia, Cagnetta Freddy, Casamassima Domenico detto Mimmo, Dalbis Donato, de Candia Modesto, de Florio Francesco Maria detto Franco, De Gioia Maria detta Mariella, Decicco Michele, Farinola Vincenzo Michele Giuseppe detto Enzo, Giancaspro Nicola, La Grasta Marianna, Lomio Giulia, Mezzina Daniela Maria Antonietta, Minervini Corrado, Morgese Bartolomeo, Mulinelli Brigida, Roma Laura Assunta, Roselli Anna Maria Paola detta Annamaria, Roselli Carlo, Roselli Giovanna detta Gianna, Scardigno Laura, Todisco Giovanni.

Lista Drago sindaco: Altamura Concetta, Altamura Leonardo, Altomare Silvia, Andriani Saverio, Binetti Michele, Cusanno Gianluca, De Felice Giacomo, Del Rosso Olimpia, De Magis Elisabetta, Di Terlizzi Carmela Aurelia, Drago Pasquale, Gagliardi Annamaria Fabrizia, Germinario Gennaro, Lucivero Giacomo, Murolo Angelo, Rutigliano Sergio Roberto, Sallustrio Danilo, Squed Leonardo, Tangari Valeria Maria Antonietta, Roma Giuseppe Modugno Paolo, Arpone Dora, Schiraldi Carmela, Semeraro Immacolata.

Pietro Mastropasqua

Forza Italia: Amato Gaetano, Centrone Saverio detto Erio, Crismale Francesca, De Bari Isabella Maria Rosaria detta Isa, Dobryden Maryna detta Marina, Farinola Roberta, Gadaleta Marilena Eugenia, Galdino Pasquale, Lafranceschina Antonella, Parisi Susanna, Petruzzella Leonardo detto Leo, Ragusa Alfredo, Sciancalepore Giovanni, Spano Maria, Valerio Felicetta.

Fratelli d'Italia: Logrieco Adamo detto Adamo,Tatulli Eliana detta Eli, Aloi Anastasia, Ardito Ignazio Mario, Basile Giuseppe, Brio Elena, Cangelli Domenico, Cilardi Pietro, De Benedittis Giuseppe, De Ceglia Giacomo, De Musso Maria Anna, De Zio Claudio, Gesmundo Marco Leonardo detto Marco, Grosso Adalgisa, Memola Michele Giovanni detto Michele, Minervini Pietro detto Piero, Minervini Saverio detto Saverio, Misino Salvatore detto Salva, Murolo Luigi, Palazzi Barbara, Piepoli Patrizia Mercedes detta Mercedes, Sasso Sergio Alessandro detto Ale, Tattoli Antonio.

Nuovo Psi-Pri: Andriani Marta, Annese Fabio, Amato Eros, Belgiovine Maria Francesca,Catanzaro Marianna, Capursi Nappi Pietro Angelo detto Nappi, De Gennaro Maria Domenica detta Menica, De Gennaro Marilena, De Nichilo Terea, De Nicolo Annamaria, Favuzzi Alessandro, Laforgia Silvio, Kurtaj Giovanni, Mitoli Francesco, Mari Ombretta, Morrelli Angelica, Paparella Alessandra, Spaccavento Cristoforo, Tattoli Elisabetta, Vitariello Rosa, Vitulano Francesco Paolo.

La Città in Comune: De Palo Vincenzo, Binetti Leonardo detto Leo Bicò, Cappolecchia Michele, Boccassini Marco, La Mastra Gaetano, Pansini Lucia, Ceci Simone, De Bari Antonio, Introna Simona, Azzolini Claudia, Cafagna Angela, Cifarelli Addolorata detta Doretta, Spadavecchia Maria Teresa, D’Abruzzo Iolanda detta Iole, Messina Vincenzo, De Gennaro Marilinda, Anastasia Alessandra, Bufi Nicoletta detta Nicla, Tridente Luigi, Rana Corrado, Tavella Anastasia, De Robertis Rosalba, Sancilio Giovanna, Gadaleta Vitantonio.

Obiettivo Molfetta: Amato Marco, Balacco Davide, Binetti Antonella, Brattoli Filomena detta Flora, Bufi Nicola Michele detto Nico, Cioce Vincenzo, Germinario Ippolita, La Grasta Michele, Marzocca Graziano, Modugno Gabriella detta Gabry, Modugno Domenico detto Mimmo, Montebello Angela, Napoletano Nicolò, Palumbo Filomena detta Floriana, Pasculli Maria, Ricchitelli Roberto, Salvemini Pasquale Fabio, Sciancalepore Domenico, Solimini Annamaria, Spadavecchia Giacomina detta Mina, Squeo Mauro, Valente Giuseppe, Visaggio Stefano, Zaccaria Danilo.

Molfetta Nostra: Angione Onofrio, Annoscia Rossella, Aruanno Simone Umberto, Balestra Giuseppe, Bellifemine Vito Detto Vito, Binetti Mauro, De Ceglia Felicia Detta Licia, De Fazio Mariangela, De Robertis Cosimo Damiano, Devito Valentina, Fanelli Marika, Gadaleta Nicolò, Gargano Anna, Guastadisegno Rosaria Detta Sara, Marin Petronel - Gabriel, Minervini Giuseppe, Pansini Maria, Pappagallo Addolorata detta Dora, Petruzzella Sergio Ilario, Rafanelli Giacoma Barbara Detta Barbara, Scarpa Roberto, Stasi Lucia, Vilardi Mauro.

Giovanni Infante

Rifondazione Comunista: Agrimi Gennaro, Albertini Gian Michele detto Gianni, Altamura Emiliano (indipendente), Amoruso Francesca, Centrone Luisa Anna detta Luisa, de Candia Pasquale, de Ceglia Sergio, de Iudicibus Maria Teresa Valeria, de Virgilio Damiano, Di Terlizzi Pierdomenico, Digiaro Cosimo detto Mino, Drago Salvatore, Fasciano Maria, Gadaleta Giuseppe Vincenzo detto Berlinguer, Iannone Angela Maria, Minervini Alessandra detta Sandra, Minervini Manuel Flavio detto Manuel, Porcelli Vincenzo detto Enzo (indipendente), Porta Manuela, Sasso Corrado Antonio detto Antonio, Sasso Giuseppe detto Beppe, Spadavecchia Isabella detta Isa, Ventura Carmen detta Carmen, Zanna Giuseppe detto Beppe.

Più di così, Infante sindaco: Adesso Maria Serena detta Serena, Armenio Pantaleo detto Leo, Azzollini Salvatore, Bellifemine Miriana, Binetti Maria Antonietta, Brattoli Dorotea Marta detta Dora, Capursi Marino, D’Ingeo Aurelia, Daliani Poli Anna Maria, de Bartolo Giovanni detto Gianni, de Ruvo Maria Antonella detta Antonella, de Tullio Antonio, Foggetti Ettore detto Rino, Gulino Alfonso, Innominato Corrado, Liantonio Luigi detto Gigi, Mancini Corrado, Parodi Agostino Angelo, Patimo Mauro detto Maurizio, Picca Francesco, Poli Nicola, Fortunato Porcelli, Elena Rosa, Tafuto Dionigi detto Dino, Vacca Antonio.