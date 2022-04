Minacce alla consigliera Parchitelli: era favorevole alla riapertura della discarica

Cartelli con intimidazioni e minacce nei confronti della consigliera regionale Lucia Parchitelli, sono comparsi questa mattina in piazza a Mola di Bari insieme ad una croce in legnio con un cartello che ripotava il numero "048".

I manifesti

"Alla Parchitelli - su legge su uno dei cartelli - che ha preso 500 voti a Mola gli auguriamo 500 possibilità di andare in uno 048", il codice si riferisce all’esenzione sanitaria per i malati di tumore. Chiara la motivazione delle minacce nei confronti della consigliera del Partito Democratico: la dem infatti non si é opposta alla riapertura della discarica Martucci tra Mola e Conversano. E infatti, su un altro cartello si legge chiaramente: "Invitiamo gli elettori molesi - si legge su un altro cartello - a prendere le distanze da tutti i partiti politici e le liste civiche che hanno votato a favore della discarica Martucci e non votarle alle prossime elezioni amministrative".

Il sindaco di Mola

«Quando il confronto politico e civile supera il limite della decenza bisogna prendere nettamente posizione. Non saranno queste pagliacciate a non far riaprire la discarica Martucci. Augurare poi la malattia o la morte è inaccettabile, disumano - ha commentato sui social il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna - . Quello che è accaduto stamattina in Piazza è vergognoso ed io prendo pubblicamente e nettamente le distanze ed esprimo pubblicamente la mia vicinanza a Lucia ed Elvira che quotidianamente dimostrano il loro impegno per il nostro paese, a differenza di questi soggetti che continuano invece a far danni alla nostra Comunità».

Il segretario dem Lacarra

«Alle amiche Lucia Parchitelli e Elvira Tarsitano tutta la mia vicinanza e solidarietà per le vergognose e inaccettabili frasi apparse su un manifesto a Mola di Bari. Non si può consentire che si trascenda in modo bieco e ripugnante su questioni dolorose e delicate come quella della discarica Martucci», scrive il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra. «Tutto il mio sdegno - prosegue - nei confronti di chi compie questi atti vili e di chi cavalcando l'onda del consenso popolare li alimenta».