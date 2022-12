Incidente mortale sulla provinciale: perde il controllo dell'auto e finisce nelle campagne

Altro incidente mortale sulle strade del sud est barese. A perdere la vita, questa mattina, l’ultraottantenne Michele Vitulli di Mola di Bari. L’anziano era a bordo della sua Fiat Panda e stava percorrendo la provinciale che collega Mola di Bari a Conversano quando, all’altezza di Contrada Pozzovivo, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e ribaltandosi in un appezzamento di terreno attiguo alla carreggiata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Bari per estrarlo dalle lamiere. Sul posto anche il 118 che non ha potuto che constatare il decesso dell’anziano.