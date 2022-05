Guerra aperta ai furbetti dei rifiuti. L'idea del sindaco nel Barese: «Spostiamo le telecamere di notte e vi becchiamo comunque». Le foto

Guerra aperta agli sporcaccioni. A Modugno, a due passi da Bari, il sindaco Nicola Bonasia annuncia le multe per abbondono di rifiuti fatte nel corso degli ultimi giorni e promette battaglia: «Continueremo finché non riusciremo a eliminare del tutto questi orribili atteggiamenti». Come beccare i furbetti che abbandonano i rifiuti in città? Tramite le telecamere di videosorveglianza. E c'è di più. Il sindaco Bonasia ha spiegato come la visuale venga ruotata di volta in volta così da non dare punti di riferimento o angoli "bui" in maniera fissa.

E' guerra aperta, una guerra di civiltà.