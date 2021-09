Picchia e rapina la madre anziana per comprarsi la droga: arrestato 28enne di Modugno

E' finito in manette un 28enne di Modugno, comune in provincia di Bari. Il giovane, violando il divieto di avvicinamento alla madre, l'ha picchiata e rapinata per recuperare i soldi per acquistare la droga.

L'arresto del 28enne

Avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla anziana madre, che già in passato aveva aggredito, tornando a casa per rapinarla di 20 euro necessari per comprare alcune dosi di droga. L'avrebbe anche strattonata e minacciata di morte più volte. Al figlio violento, un 28enne di Modugno, nel Barese, già noto alle forze dell'ordine, è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati maltrattamenti in famiglia e rapina. L'ultimo episodio risale al 2 settembre scorso.

Il 28enne era già stato arrestato a giugno per maltrattamenti nei confronti della madre. Dopo essere tornato libero, era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Misura che avrebbe violato almeno in tre occasioni fino all'aggressione di inizio settembre. Entrato in casa della madre, dopo averla minacciata di morte per farsi consegnare i soldi, l'avrebbe aggredita fisicamente riuscendo a sottrarle con la forza una banconota da 20 euro, custodita all'interno della tasca dei pantaloni, per poi fuggire. La donna ha chiamato i carabinieri e in pochi giorni il Tribunale ha disposto l'aggravamento della misura cautelare.