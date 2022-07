Minori, è record di reati a Bari: città al terzo posto in Italia secondo il Ministero della Giustizia

Record di reati commessi da minori a Bari: città al terzo posto in Italia secondo il Ministero della Giustizia. Nonostante le autorità continuino a ripetere che a Bari non ci sia un problema sicurezza, soprattutto legato alla baby gang, alcuni dati sembrano dire il contrario. E non parliamo solo ed esclusivamente dei diversi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, ma dei dati presenti in un report del ministero della Giustizia,...

