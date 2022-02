Abusi sulle pazienti, la Procura sul ginecologo barese: «Terapia proposta come minaccia»

Quando ha proposto alle pazienti «la terapia degli anticorpi» tramite rapporto sessuale come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore dell'utero, il ginecologo barese Giovanni Miniello - secondo la Procura di Bari - avrebbe usato una «minaccia costrittiva». Il medico, cioè, avrebbe «tentato di condizionare la volontà della paziente, così minacciandola, con l'induzione nella donna del timore che al rifiuto di quella 'terapià conseguisse la progressione oncologica dell'infezione virale».

APPROFONDIMENTI IL CASO Il ginecologo accusato di violenze sessuali resta ai domiciliari: no...

Abusi sulle pazienti, salgono a 16 le presunte vittime del ginecologo barese. «Sono un esperto di sessuologia»

I pm baresi chiedono la detenzione in carcere

Lo scrive la Procura di Bari nel ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame del capoluogo pugliese che nei giorni scorsi ha rigettato l'appello dei pm baresi i quali insistevano sul carcere per Miniello, agli arresti domiciliari dal 30 novembre 2021 per violenza sessuale aggravata su due pazienti. Miniello è stato arrestato per aver molestato due pazienti durante le visite, mentre prima il gip e poi il Riesame non hanno ritenuto sussistenti le accuse di tentata violenza sessuale relative alla proposta di «terapie sessuali», perché non vi sarebbe stata costrizione, tanto è vero che le stesse donne hanno rifiutato.