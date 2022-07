Minacce di morte dal parcheggiatore abusivo: lo sfogo su Facebook

Sono stati minacciati di morte da un parcheggiatore abusivo che ha anche aizzato loro contro il suo grosso cane. È la disavventura capitata qualche sera fa ad una coppia, fratello e sorella, a Torre a Mare.

Il “problema” sarebbe nato nel momento in cui i due hanno lasciato la propria auto nel parcheggio pubblico tra via Paolo Gargano e Via Trulli. Per fortuna della coppia, in loro soccorso sono arrivati alcuni abitanti del posto che hanno fermato l’uomo. A nulla, però, è valsa la chiamata alla polizia, in quanto nel momento in cui una volante è giunta sul posto, l’uomo si era già dileguato, facendo perdere le sue tracce.

Il post su Facebook



A raccontare la brutta avventura, una delle due vittime, con un lungo post sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro. «Può, ancora oggi, una città, una società civile e basata sui valori della legalità, accettare che avvengano episodi simili e che rimangano impuniti?», ha chiuso così, sconsolato, l’uomo il suo racconto.