Mercato di Carrassi a Bari, protestano i commercianti: sporcizia, topi e degrado

Serrande arrugginite, problemi agli scarichi fognari, topi, caos parcheggi e problema sicurezza. Gli operatori commerciali del mercato di Santa Scolastica di Bari sono sul piede di guerra e denunciano una serie di problemi ai box e alla struttura, inaugurata undici anni fa. Ieri mattina Mimmo Tarantini, rappresentante dell'associazione di commercianti La Formica e della Buona Destra, ha voluto mostrare al presidente del municipio Gianlucio Smaldone i problemi denunciati dai commercianti.

«Le questioni sono tante e diverse - racconta Tarantini accompagnato dalla rappresentante nazionale del movimento la Buona Destra, Felicita Jirillo - c'è una macelleria dove l'acqua si scarica nei secchi perché non funziona la fogna. Ci sono box con serrande arrugginite, un altro box vuoto da dove escono i topi». I commercianti hanno anche lamentato «errori progettuali», come ad esempio la sistemazione di prese di corrente troppo basse, così come i contatori.

«La normativa prosegue Tarantini - prevede delle prese d'aria che non ci sono. Anche i lavandini sono stati progettati male. La cosa da segnalare è che comunque i commercianti non possono intervenire con eventuali riparazioni, perché appunto il bene è comunale e deve essere l'amministrazione ad agire. Nel frattempo però loro si trovano in queste condizioni».

Problema parcheggi

Pronta la risposta di Smaldone: «Ho provveduto a fare venire un tecnico della ripartizione Lavori pubblici spiega proprio per prendere atto della situazione e poter intervenire lì dove necessario. Qualche intervento di manutenzione va fatto però nulla di grosso: stiamo parlando di una struttura che ha comunque 11 anni». Il mercato di Santa Scolastica è uno dei più frequentati in città. «Abbiamo preso atto delle problematiche continua Smaldone così si interviene il prima possibile».

Resta il problema dei parcheggi, soprattutto il sabato quando l'area del mercato viene presa d'assalto da centinaia di persone. Fioccano le multe per le auto lasciate in doppia e tripla fila, proprio per la mancanza di posto. Il Comune sta valutando l'ipotesi di strisce blu su viale Giovanni XXIII, il tutto in attesa della conclusione delle procedure di esproprio di una vicina area dove realizzare il parcheggio. «Il vero problema è proprio la sosta prosegue Smaldone per realizzare il nuovo parcheggio nell'area da espropriare ci vuole un po' di tempo. C'è l'ipotesi delle strisce blu sul viale, sarà valutata». I commercianti invitano l'amministrazione a velocizzare comunque gli interventi. «Noi non vogliamo andare in contrapposizione con il Comune e il sindaco conclude Tarantini vogliamo solo essere ascoltati. Siamo stanchi delle segnalazioni, è il momento di dare risposte concrete alla categoria dei commercianti».

Problemi anche al mercato della Manifattura

Ma il mercato di Santa Scolastica non è l'unico che necessita di interventi. In peggiori condizioni quello della Manifattura. Risale a qualche settimana fa il sopralluogo dei consiglieri comunali tra i viali dissestati del mercato. Tante le criticità riscontrate: mattonelle divelte, serrande distrutte, sporcizia ovunque. Senza considerare il problema della sicurezza, con scippi e furti quasi all'ordine del giorno. «Quel mercato è da terzo mondo - aveva commentato il consigliere comunale Filippo Melchiorre - non ho parole per descrivere cosa abbiamo visto e trovato: un mercato che sta cadendo a pezzi». Qualche mese fa si staccarono persino dei pezzi di intonaco dal soffitto colpendo una cliente. Partì subito la messa in sicurezza da parte dell'amministrazione comunale.