Mercati poco sicuri e semivuoti. Il Comune corre ai ripari dopo l'intonaco caduto nella ex Manifattura

La situazione dei mercati coperti a Bari desta preoccupazione. Dopo la notizia della imminente chiusura del mercato di San Pasquale in via Amendola, inaugurato solo un paio di anni fa, qualche giorno fa in via Nicolai, al mercato presente nella ex Manifattura si è sfiorata la tragedia.

Dei grossi pezzi di intonaco si sono improvvisamente staccati dal soffitto, e solo fortuna ha voluto che la signora che si trovava lì in quel momento sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati