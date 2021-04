Le note di Brahms per i neonati del Policlinico: al violino, un medico

Come regalo di Pasqua, una dolcissima ninna nanna ai neonati del Policlinico di Bari. Una melodia dolce per i piccoli e per le loro mamme è stata suonata in corsia da uno dei medici specializzandi di Ginecologia e Ostetricia, il 26enne Mauro Maiorano di San Ferdinando di Puglia, medico e violinista diplomatosi nel 2015 al Conservatorio di Foggia.

Al primo anno del corso di specializzazione, il 26enne ha voluto fare questa dedica musicale alle degenti presenti in reparto come regalo di Pasqua: «Un buon auspicio per tutte le nascite e le rinascite», dicono dal Policlinico in un post su Instagram con il video della dedica musicale alle mamme e ai piccoli sulle note della «Ninna nanna» di Brahms. «Tutte le neo mamme hanno apprezzato i brani eseguiti», racconta il direttore della clinica, il professor Ettore Cicinelli.