Puglia, mazzette in cambio di sentenze favorevoli anche a presunti mafiosi: arrestati un magistrato e un avvocato

Il giudice Giuseppe De Benedictis, 59 anni, di Molfetta, in forza all'ufficio gip del tribunale di Bari, è stato arrestato questa mattina su richiesta dei pm Alessandro Prontera e Roberta Licci, della Procura di Lecce e in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giulia Proto. In carcere, con lui, anche l'avvocato Gianfranco Chiariello, penalista 70enne di Bari e altri soggetti, alcuni dei quali esponenti della criminalità organizzata di Bari e della provincia di Foggia. Questi ultimi, secondo le risultanze investigative, sarebbero stati agevolati dal giudice con il ridimensionamento di misure cautelari. Secondo l'indagine della Direzione distrettuale antimafia leccese - coordinata dal procuratore Leonardo Leone de Castris - De Benedictis e Chiariello sarebbero stati d'accordo per l'emissione di sentenze favorevoli in cambio di somme di denaro. Un sistema di verdetti e giustizia pilotati, dunque, quello sul quale indaga la Procura salentina insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Bari: la consegna delle mazzette, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta anche al bar davanti al Palagiustizia.

La perquisizione e le dimissioni

Il 9 aprile scorso, De Benedictis è stato oggetto di perquisizione: secondo la Procura, si sarebbe recato da Chiariello per incassare una mazzetta “dovutagli” per avere disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Ippedico, arrestato per associazione mafiosa. Successivamente, il giudice ha raggiunto il suo ufficio e ha aperto la busta ricevuta, mentre era ripreso dalle videocamere nascoste dai carabinieri. All'interno, vi erano circa 6.000 euro. De Benedictis è stato subito interrogato e ha ammesso di avere ricevuto quel denaro da Chiariello. Poi, il 20 aprile, ha annunciato le dimissioni, rimettendo il suo incarico nelle mani del presidente del tribunale e del Consiglio superiore della magistratura. Una decisione che non è stata ufficialmente motivata, ma che probabilmente è stata un estremo tentativo del magistrato di evitare l'arresto.

Il precedente arresto per detenzione di armi da guerra e l'assoluzione

Nel 2010 il giudice barese fu arrestato per il reato di porto, detenzione e ricettazione di armi da guerra e fu condannato a due anni di reclusione. La condanna fu però annullata in Cassazione poiché l'acquisto, stabilirono i giudici della Suprema Corte, fu fatto “in buona fede”, essendo De Benedictis un collezionista. A San Marino, in un negozio specializzato, acquistò infatti un Feg Gbm, un fucile a otturatore girevole-scorrevole ungherese che ricorda l'antica carabina. L'arma, però, poteva sparare a raffica: il fucile fu riportato al negozio, dopo la richiesta del commerciante che aveva ricevuto una segnalazione dall’importatore per possibili difetti dell'arma. Ma nel frattempo De Benedictis era venuto a conoscenza dai Carabinieri dell’esistenza di una indagine a suo carico. Seguì il processo e la definitiva assoluzione in Cassazione.