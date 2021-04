Puglia, mazzette in cambio di sentenze favorevoli: arrestati un magistrato e un avvocato

Il giudice Giuseppe De Benedictis, in forza all'ufficio gip del tribunale di Bari, è stato arrestato questa mattina su ordine della Procura di Lecce. In carcere, con lui, anche l'avvocato Gianfranco Chiariello. Secondo l'indagine della Direzione distrettuale antimafia leccese - coordinata dal procuratore Leonardo Leone de Castris - De Benedictis e Chiariello sarebbero stati d'accordo per l'emissione di sentenze favorevoli in cambio di somme di denaro. Un sistema di verdetti e giustizia pilotati, dunque, quello sul quale indaga la Procura salentina insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Bari: la consegna delle mazzette, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta anche al bar davanti al Palagiustizia.

La perquisizione e le dimissioni

Il 9 aprile scorso, De Benedictis è stato oggetto di perquisizione e il 20 aprile aveva annunciato l'addio alla toga, rimettendo il suo incarico nelle mani del presidente del tribunale e del Consiglio superiore della magistratura. Una decisione che non è stata ufficialmente motivata, ma che probabilmente è stata un estremo tentativo del magistrato di evitare l'arresto.