Maxi frode sul Bonus facciate: nei guai un imprenditore edile pugliese. Sequestro da 20 milioni di euro

Fatture false e operazioni inesistenti, oltre a indebita compensazione e autoriciclaggio. Nel mirino per la presunta frode sull'utilizzo del bonus facciate un cittadino residente a Castellana Grotte, in provincia di Bari, oltre a due società venete e una romana. La Guardia di Finanza ha sequestrato in maniera preventiva e d'urgenza, beni e crediti per un valore di circa 20 milioni di euro. Questo, secondo i militari, sarebbe il profitto della maxi frode.

La dinamica dei fatti

Dalle indagini è emersa l'esistenza di un circuito capeggiato dall'imprenditore pugliese, rappresentante legale di due società venete operanti nel settore edile.

Una delle due avrebbe ancora dei crediti di imposta inesistenti pari a oltre 11 milioni di euro. Le imprese venete avrebbero ceduto crediti d'imposta fittizi per circa 1,8 milioni di euro a una società romana che opera nel settore dell'energia elettrica.

I primi sospetti

I sospetti della guardia di finanza sono partiti dai controlli sugli immobili oggetto di interventi edilizi, che non esistevano realmente, oltre alla scarsa capacità di reddito di chi finanziava i lavori inesistenti con crediti d'imposta, la mancaa di una struttura ideonea organizzativa e finanziaria delle società venete.