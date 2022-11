Mattarella torna a Bari per la festa delle forze armate: prima al Sacrario, poi la parata

Da mare, per aria e per terra. Poco al largo, dinanzi alla costa barese ci sono tre navi della marina militare, il cielo sarà sorvolato dalle Frecce tricolori e per terra sul lungomare Nazario Sauro sfileranno reparti di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Tutto è pronto per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che torna a Bari per celebrare il 4 novembre anniversario del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle forze armate. Il presidente sarà accompagnato dal neo ministro della Difesa, Guido Crosetto e dal Capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

Attesa per il discorso

C'è grande attesa per il discorso che terrà il Capo dello Stato, dato lo scenario bellico europeo che continua ad avere ripercussioni economiche rilevanti sulla bilancia dello Stato ma anche sulle tasche dei cittadini. Mattarella dovrebbe parlare al termine della parata sul lungomare. La cerimonia di oggi ha due momenti distinti. Alle 9.30 al Sacrario militare dei Caduti d'Oltremare, il Capo dello Stato deporrà una corona di alloro; alle 11 si svolgerà la cerimonia militare sul lungomare Nazario Sauro, durante la quale sfileranno i vari reparti. A partire da oggi e fino al 6 novembre, dalle ore 9 alle 18, Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza saranno presenti anche in largo Giannella, sempre sul lungomare di Bari, con un'area espositiva interforze.

L'esibizione delle Frecce Tricolori

Ma, come da tradizione, ciò che attira maggiormente i baresi sono le esibizioni dei piloti delle Frecce Tricolori. Gli aerei militari sorvoleranno i cieli di Bari ed è previsto un lancio di paracadutisti. Questi planeranno ciascuno con una bandiera che simboleggia le diverse forze armate, mentre l'ultimo scenderà davanti al presidente Mattarella con la bandiera tricolore. Intanto sono da 3 giorni al largo della costa di Bari anche tre navi militari che saluteranno la visita del presidente della Repubblica, mentre una quarta, la nave San Marco, è ormeggiata nel porto. A rendere gli onori al Presidente della Repubblica e a tutte le altre autorità militari saranno i numerosi colpi di cannone a salve che saranno sparati a bordo del cacciatorpediniere Caio Duilio e delle fregate missilistiche Carlo Bergamini e Carabiniere. Alle unità navali appena menzionate si aggiunge il cacciatorpediniere San Marco, attraccato, come si diceva, al porto di Bari e sul quale alloggeranno i plotoni della Marina Militare che sfileranno davanti al capo dello Stato.

Il traffico



Certo qualche disagio al traffico in zona Madonnella soprattutto si è registrato anche nei giorni scorsi per la preparazione della parata militare. Una città blindata, con il lungomare inaccessibile e moltissime strade chiuse. Il Comune di Bari comunque ha diramato la lista delle restrizioni al traffico attraverso una specifica ordinanza. La giornata comincerà al sacrario militare dei Caduti d'oltremare, in via Gentile, con gli onori militari fissati per le 11 al termine dei quali ci saranno gli onori ai caduti, la deposizione della corona di alloro, la lettura della preghiera dei caduti e la firma dell'Albo d'onore affidata al Presidente della Repubblica. Alle 11.30 la cerimonia, che non sarà aperta al pubblico, proseguirà sul lungomare Nazario Sauro con la parata dei reparti militari e il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce tricolori. Gli aerei passeranno due volte sui cieli della città per la gioia dei presenti.

Chi non potrà seguire personalmente la manifestazione potrà comunque farlo seguendo l'evento in tv. La Rai infatti per il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate garantirà diretta, oltre ad approfondimenti, documentari e momenti di informazione. Rai 1 con il Tg1 seguirà le cerimonie ufficiali a partire dalla deposizione di una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria a piazza Venezia, a Roma, alle 9.00. Seguirà Unomattina, per arrivare alle 11.25 con la diretta del Tg1 da Bari per la Cerimonia di celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale.