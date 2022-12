È morto Massimo Tommasino: era direttore scientifico dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari

Si è spento Massimo Tommasino, direttore scientifico dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Tarantino, aveva 64 anni, era un punto di riferimento per la comunità medica pugliesi e non soltanto. L'annuncio è stato dato dallo stesso Istituto, tramite un commosso post sui profili social.

«Un uomo nobile»

Il direttore generale, Alessandro Delle Donne, insieme al presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Gero Grassi dichiarano 'Piangiamo un uomo nobile e buono, uno scienziato, un professionista, una persona innamorata della scienza e della vita. Per tutti una perdita inestimabile.

Abbiamo avuto poco tempo per godere della sua persona, ma sufficiente per capirne il grandissimo valore. Nonostante la malattia, con il suo entusiasmo abbiamo fatto in pochi mesi un percorso eccezionale. Il segno che ha lasciato in tutti noi è indelebile'.