È morto Mario Mossa, gioielliere famoso in tutto il Sud. Lunedì i funerali

È venuto a mancare oggi Mario Mossa, famoso e prestigioso gioielliere pugliese. Era nato e cresciuto a Bari, aveva aperto l'attività commerciale prima a Lecce, in Piazza Sant'Oronzo, dando vita a un brand e lanciando "la dinastia". Una famiglia che si è proposta come la più antica e prestigiosa tra i gioiellieri del Sud Italia. La storia è raccontata dallo stesso sito dell'attività. «Le origini di questo family business risalgono alla metà dell’Ottocento, quando la famiglia Mossa pone le proprie radici in terra di Bari, diventando uno dei riferimenti primari del lusso, dell’eleganza e dello stile. Il gioielliere, giovanissimo ed ancora studente, entra in azienda e comincia una stretta e assidua collaborazione con i genitori Italia e Lorenzo, che gli trasmettono passione e dedizione al mestiere, tramandandogli valori come correttezza, affidabilità, serietà e professionalità».

Mario Mossa, chi era

Il racconto dell'attività di Mario Mossa sul sito: «Mario, sin dall’infanzia, vive l’atmosfera dell’alta gioielleria al fianco dei suoi genitori, Italia e Lorenzo, frequentando il negozio di famiglia. Arrivano poi gli studi e la laurea in economia e commercio con una tesi sui diamanti con i successivi corsi di perfezionamento. Approfondisce le sue conoscenze con docenti italiani e stranieri, attenti all’evoluzione del settore e vere autorità nell’ambito dei preziosi. Negli anni successivi i numerosi viaggi lo portano a scoprire i segreti delle pietre preziose nei luoghi stessi in …

[16:32, 26/11/2022] Vincenzo Maruccio: Il punto vendita di Bari viene inaugurato nel dicembre 1999 in via Sparano, la strada pedonale più importante e centrale del capoluogo pugliese. Il negozio presenta 15 vetrine su strada e 5 piani di cui 3 dedicati all’esposizione e alla vendita. Lo storico negozio di Lecce apre nel 1978 in piazza Sant’Oronzo di fronte all’Anfiteatro Romano.

Accanto allo storico negozio, nel 1999 viene inaugurato un nuovo punto vendita collocato all’interno di uno stabile d’epoca, completamente ristrutturato su 3 livelli che, nel dicembre 2016, diventa il negozio multibrand dedicato esclusivamente all’orologeria».

I funerali

Aveva 84 anni, i funerali si terranno lunedì 28 novembre nella Chiesa San Ferdinando a Bari.