Era sparita da giorni, si era "rifugiata" dalle suore: ritrovata Maria

È stata ritrovata in buone condizioni di salute la quarantacinquenne Maria Cioce, allontanatasi da casa sua al quartiere Cecilia di Modugno nel pomeriggio di sabato scorso. A confermare il ritrovamento della donna la cugina Rossella. La donna, in questi giorni, è stata ospitata dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, il cui convento si trova a poca distanza da casa della famiglia. Stando a quanto si apprende, Maria avrebbe chiesto questa mattina di chiamare i suoi parenti per farsi andare a prendere.

Buone condizioni di salute

Le condizioni di salute di Maria, al netto delle patologie di cui soffre, sono buone, e non aver passato questi giorni all’aperto ha sicuramente aiutato. Lieto fine per una storia che aveva tenuto col fiato sospeso non solo la famiglia, ma anche le tante persone che conoscono la quarantacinquenne. Resta da comprendere perché, durante questi giorni, nessuno nella struttura abbia pensato di rivolgersi alle forze dell’ordine.