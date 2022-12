La marcia per la Pace si terrà in Puglia il 31 dicembre

Si terrà il 31 dicembre ad Altamura la 55esima marcia nazionale per la pace, organizzata dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Caritas Italiana, Azione Cattolica Italiana, Pax Christi Italia, Movimento dei Focolari con la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Dopo la Veglia di preghiera a Bari lo scorso 21 dicembre, questo appuntamento - che si svolgerà sui passi di don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e già presidente di Pax Christi - «rilancia l'impegno per la pace, ancora più urgente in un momento di confitto e di forti tensioni internazionali», si legge in un nota della Cei.

La marcia

La marcia prenderà il via alle 15.00 dalla Casa Circondariale e terminerà in Cattedrale alle 21.00 con la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta su Tv2000. Alcune tappe riprenderanno il tema del Messaggio per la 56/a Giornata Mondiale della Pace: «Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace». «Nella convinzione che la pace sia il bene supremo che tutti insieme vogliamo e dobbiamo costruire, l'iniziativa - sottolineano i promotori - vuole essere l'occasione per proporre una rinnovata cultura della pace nel contesto attuale e per fare nostro lo stile della condivisione che proviene da Altamura, città del pane».