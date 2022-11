Malore improvviso, studente di 14 anni trovato morto nel suo letto

Uno studente di 14 anni è morto questa mattina a Bari nella sua abitazione, colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato senza vita nel suo letto: è stato trasportato all'ospedale San Paolo ma per lui non c'era più nulla da fare. È stata disposta l'autopsia per verificare le cause del decesso.

Il ricordo della scuola

La scuola che frequentava, l’istituto “Majorana”, lo ha voluto ricordare sulla pagina facebook: "Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica - si legge - , che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi". Cordoglio è stato espresso anche dalla preside dell'istituto, Paola Petruzzelli.

La scuola è la stessa che, all'inizio dell'anno scolastico, ha dovuto affrontare l'episodio del docente picchiato per aver inflitto una nota disciplinare a una studentessa. Vicenda conclusasi con l’arresto dell’aggressore, il padre della studentessa.