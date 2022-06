Magna International, un parco nell'azienda per aumentare la produttività

La produttività in azienda aumenta quasi del 30% se l'ufficio è green. Per questa ragione la Magna International di Bari punta alla realizzazione di un'area parco nell'azienda per aumentare la produttività.

L'impresa

Conta 344 stabilimenti di produzione, 160mila dipendenti, 93 centri di sviluppo, sparsi in tutto il mondo, Magna International, con sede centrale a Toronto, in Canada, è presente anche nel distretto industriale di Bari-Modugno dal 2016, quanto ha rilevato la tedesca Getrag, di cui raccoglie l'esperienza. Il sito viene potenziato e diventa polo di eccellenza nella produzione di sistemi di trasmissione. Magna Powertrain spa fornisce le più importanti case automobilistiche: Nissan, Renault, Ford, Daimler, i suoi dipendenti diretti sono 900 ed è un'azienda attenta ai temi della sostenibilità, nel 2018 ha anche stilato il suo primo bilancio di sostenibilità. Magna Pt è impegnata a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, l'acquisto di energia da fonti rinnovabili certificate.

«L'azienda da sempre è molto attenta ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale - afferma Vincenzo Lioce, responsabile delle Risorse umane di Magna Pt, spa - attenzione anche aumentata negli ultimi tempi. Abbiamo ricevuto un premio anche all'interno del gruppo Magna, per un progetto sulla sostenibilità. Da poco inoltre è stato installato un impianto di rigenerazione». D'altra parte recenti studi condotti dal Centro per la salute e per l'ambiente dell'Università di Harvard (USA), hanno dimostrato che la produttività in azienda aumenta quasi del 30% se l'ufficio è green. Inoltre, secondo i ricercatori, c'è un aumento del 26% delle funzioni cognitive del lavoratore e una riduzione del 30% delle malattie. Insomma un'azienda green fa bene all'ambiente e fa bene ai dipendenti.

Il progetto in partnership col Policlinico

In quest'ottica la Magna Pt di Modugno, con un bando, in partnership con il Politecnico di Bari, ha voluto puntare sulla riqualificazione di parte del proprio verde aziendale secondo i criteri di sostenibilità ambientale ma anche sociali ed economici. L'iniziativa, favorita dall'accordo quadro di collaborazione sottoscritto con il Politecnico di Bari il 24 novembre 2020, ha coinvolto studenti, laureandi, neo laureati, dottorandi del Poliba, anche in forma associata, nel concorso di idee per la riqualificazione della sede aziendale di Modugno. Questo pomeriggio, alle 15.30 nella sede di Magna Pt, in via dei Ciclamini, verranno presentati i progetti, cui seguirà la premiazione. «Quest'iniziativa riprende il responsabile Hr di Magna Pt - va nell'ottica di dare un sostegno concreto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. Abbiamo voluto riqualificare 3mila mq del nostro verde aziendale secondo i criteri della sostenibilità. Abbiamo aperto il concorso a giovani studenti, laureandi e dottorandi della facoltà di Architettura. Noi collaboriamo da sempre con il Politecnico di Bari. Realizzazione di progetti comuni, dottorandi in azienda, partnership, stage e tirocini formativi».

Una collaborazione scientifica particolarmente significativa dato il periodo che il settore dell'automotive sta attraversando, alle prese con una transizione green non sempre indolore. «Noi facciamo parte di un gruppo madre che ha i suoi centri di sviluppo e ingegneria ma che non sono presenti a Bari, sicuramente sottolinea Leoci - la presenza del Politecnico facilita l'avvio di discussioni, approfondimenti, iniziative che vanno anche in quella direzione. La trasformazione prevede una serie di iniziative in parallelo, per esempio la digitalizzazione dei processi, oltre che del prodotto, è qualcosa che va ulteriormente elaborato e approfondito. Avere tecnici di alto profilo sul posto è un elemento di vantaggio competitivo». 24 le proposte progettuali per una superficie di circa mq 3.000 che fronteggia l'ingresso principale dell'azienda, delimitata dal corpo officine, mensa, area parcheggio e uffici. I partecipanti, circa 90, hanno dovuto seguire, in fase di elaborazione, le linee indicate dal bando: dalla scelta dei materiali naturali ad una piantumazione a basso consumo idrico, adeguati al contesto.

