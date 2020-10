Mafia, riciclaggio, truffa e sequestro di persona: 48 arresti. Ci sono anche due funzionari regionali

All'alba di oggi i carabinieri del Ros e i colleghi dei comandi provinciali hanno dato esecuzione a 48 misure cautelari emesse dal Tribunale di Bari nei confronti di altrettante persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, concorrenza illecita con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tra gli altri, in carcere sono finiti anche due funzionari regionali, Cosimo Specchia e Giovanni Bozza. Rispondono di associazione a delinquere per i finanziamenti ad alcune società agricole che avrebbero truffato la Regione. Carcere anche per Luigi Cianci, funzionario dell'ufficio di Foggia.

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA