Lutto nel mondo della ristorazione: De Feo stroncato da un malore a 66 anni

Lutto nel mondo della ristorazione. È morto all’età di 66 anni Nicola De Feo, storico collaboratore della pizzeria Enzo e Ciro di Bari.

Un malore improvviso

Un malore improvviso ha portato via quello che molti definivano “il gigante buono”. Una figura sempre pronta ad accogliere con un sorriso e con gentilezza tutti i clienti della pizzeria. Tantissimi, via social, i messaggi di cordoglio. La notizia della scomparsa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata data dal titolare del ristorante della Madonnella, Ciro Fraddosio che, su Facebook, ha postato una foto insieme a Nicola.