Lutto nel mondo della cultura: morto Angelo Acquaviva, storico gestore di sale cinematografiche e teatri

Dopo una lunga battaglia contro un male che lo affliggeva da diverso tempo, è scomparso il 26 dicembre, all'età di 81 anni, Angelo Acquaviva. Persona stimata, di grande cultura e riservata, nella sua lunga esperienza, all'insegna della valorizzazione del Cinema d'essai (tanto da essere esponente di spicco della Fice per non pochi anni), aveva gestito in questi anni molte sale cinematografiche e teatri in zona: da Conversano a Castellana Grotte, Putignano, Locorotondo, Alberobello, Casamassima.

Cordoglio è stato espresso da diversi esponenti delle amministrazioni di questi Comuni in cui Acquaviva era molto apprezzato.