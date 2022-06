Luisa Ranieri ha contratto il covid a Bari: sospese le riprese della serie Tv in onda su Rai Uno Lolita Lobosco, in corso proprio in questi giorni.

E' stata la stessa attrice a dare l'annuncio della sua positività, postando una foto in cui è presumibilmente in albergo, con il broncio e la scritta "Covid time Bari".