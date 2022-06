Lotto fortunato a Bari: gioca due euro e ne vince 62mila. Centomila a Galatone con 10eLotto

La dea bendata premia la Puglia: è arrivata a Bari la vincita più importante nell'ultimo concorso del Lotto. Nel capoluogo pugliese, riporta Agipronews, con l'estrazione di giovedì 9 giugno sono stati vinti 62.500 euro grazie a una giocata di quattro numeri (49-60-66-89) sulla ruota di Bari, del valore di soli due euro.

APPROFONDIMENTI FORTUNA Superenalotto, super vincita con un 5+1: ecco dove JACKPOT A 218 MILIONI Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi giovedì 9 giugno... CAMBIANO I GIORNI Lotto e SuperEnalotto, cambia il calendario per l'estrazione del...

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 473 milioni da inizio anno.

A Galatone

Festa al 10eLotto a Galatone, in provincia di Lecce: un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato una vincita da 100mila euro con una giocata da 3 euro, centrando un 9 Doppio Oro, in un'estrazione abbinata alla modalità frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,6 miliardi da inizio anno.