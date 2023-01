Lolita Lobosco torna sui Rai1: ecco il viaggio nei luoghi in cui è stata girata la fiction

L’attesa per gli appassionati è terminata. Domani sera (lunedì 9 gennaio), Lolita Lobosco, creata dalla penna di Gabriella Genisi e interpretata da Luisa Ranieri, assieme alle sue indagini, tornerà sul piccolo schermo e tra i luoghi più caratteristici di Bari e dintorni.

La fiction di Rai 1 segue non solo la trama degli intrighi che la poliziotta con accento barese proverà a risolvere, ma anche l’idea della promozione del territorio. Un’idea che sembra aver centrato il proprio obiettivo e che trova conferme seguendo il filo rosso dei luoghi e delle persone che si sono imbattute l’estate scorsa con l’attrice protagonista, il regista Luca Miniero e il resto della troupe.

I bar, le case e la città: il racconto dei ciak



Seguendo quel filo rosso abbiamo scoperto non solo luoghi, bar, case di signore di Bari vecchia dove l’attrice e gli altri del set si accomodavano volentieri per accettare l’invito a un caffè, ma anche una serie di piccoli aneddoti, che fanno comprendere come il personaggio e tutta la sua serie siano entrati oramai nell’immaginario collettivo della città. E questo nonostante le critiche piovute per una serie di ovvie “incongruenze” ritrovate nelle scene della prima serie.

Abbiamo così svelato che Luisa Ranieri è rimasta affascinata dal lungomare di Mola di Bari (una tra le ambientazioni fuori città, nonché città di origine della scrittrice) e ha rimproverato alcuni addetti del set che avevano impedito a un bimbo di avvicinarla «per fare una foto con Lolita (perché è così che la chiamavano tutti)».

Abbiamo anche saputo che Luca Zingaretti, attore che non ha bisogno di presentazioni e marito dell’attrice, la raggiungeva appena possibile per godersi Bari e i suoi dintorni.



E ancora che la Bianchina rossa con la cappotta nera della poliziotta appartiene a un gommista di Monopoli, collezionista d’auto d’epoca, e che Miniero albergava di giorno tra gli scaffali e i divanetti della libreria Liberrima, gustando il cibo e il vino offerto dal locale, concedendosi qualche lettura e, soprattutto, chiacchierando con i ragazzi che ci lavorano, spifferando di tanto in tanto ciò che sarebbe accaduto nella scena che sarebbero andati di lì a poco a girare. Non solo. Abbiamo anche scoperto che una telefonata immortalata dalla sua cinepresa è avvenuta proprio nella libreria di via Calefati.

Un ciak improvvisato, approfittando di un momento in cui non c’erano avventori. E a proposito di notizie spifferate, ne abbiamo saputa anche un’altra dall’uomo che ha condotto la troupe nei luoghi migliori di Monopoli e dintorni: domani va in onda la prima puntata della seconda serie, ma la macchina del cinema in Tv impegnata a raccontare le indagini e i conflitti personali di Lolita partoriti dalla penna della Genisi, lavora già alla prossima. Nella seconda stagione Lolita, come ricorda l’agenzia Dire, Lolita «è alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente, la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. Rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto». Ma non mancheranno i i suoi problemi sentimentali col giovane fidanzato Danilo e una sua vecchia fiamma, e ciò che accadrà alle sue amiche.

Per gli appassionati non resta che attendere e, nel frattempo, godersi il racconto e le bellezze dei luoghi da esso attraversati.



Piazza Odegitria

Le signore della città vecchia al di là delle transenne, con cui erano stata protetta piazza Odegitria, continuavano insistentemente a chiamarla. Ma non con il suo vero nome: Luisa Ranieri. «Lolita vieni a fare un selfie con noi», gridavano.

Vito Milella, barese doc, ricorda piacevolmente questo evento nel corso delle riprese della fiction nella piazza che ospita la Cattedrale di San Sabino. Si trovava li per caso, nel cuore della città vecchia, quando una mattina di questa estate ha potuto assistere ai lavori di Lolita Lobosco. E racconta: «La signora Ranieri, è stata più volte costretta ripararsi tra le botteghe della piazza per ritirarsi dalle insistenze dalla folla di gente, per lo più donne. Si è rivelata una persona gentile nei modi. Si è sempre fermata a parlare con tutti, salutava e stringeva la mano a chi lo desiderava. Molto solare e disponibile. Quando ha potuto, ha fatto foto con chi lo chiedeva. Ha mangiato, con la sua troupe nei bar li presenti».

Piazza Odegitria è stata transennata in lungo e in largo e nel corso delle riprese il set non era coperto da teloni. «È stato quindi possibile assistere a tutte le scene. Clamoroso, almeno per noi, quando il regista ha fatto ripetere una scena per ben sei volte. C’erano problemi, a suo dire con le condizioni atmosferiche. Non era mai soddisfatto».

I tir con i camerini temporanei erano in piazza. Ci sono stati due turni di lavori a Bari vecchia, la troupe ha lavorato anche durante la notte, «alcune volte fino anche alle quattro della mattina, servivano riprese con l’ambiente notturno».

Libreria Liberrima

Tra le attività frequentate dalla truope del film la libreria Liberrima, in via Calefati in pieno centro di Bari, divenuta tappa fissa a pranzo per il regista Luca Miniero. «Il regista – racconta Marilisa Di Bisceglie - è diventato un nostro cliente fisso. Veniva sempre a pranzo, a volte anche a cena, e spesso portava con sé parte della troupe. Chiedeva sempre il crostino vegetariano, con le verdure, perché diceva che voleva “mantenersi leggero”. Ci raccontava retroscena del loro lavoro, spesso ci diceva delle location dove sarebbero andati». Stando alle parole di Miniero, a Bari si sentivano a casa. «Era il secondo anno che erano nella nostra città – aggiunge -. Un giorno, in particolare, hanno girato una scena da Dilman, un albergo di lusso che ha l’ingresso proprio di fianco al nostro, e hanno dovuto chiudere la strada. Gran parte del cast è venuto da noi nelle attese durante le riprese. Abbiamo incontrato Filippo Scicchitano, ed è stato davvero disponibile, ha fatto anche una foto con i libri della Genisi, e hanno fatti una scena in cui lui è al telefono. In libreria non c’era nessuno, hanno chiuso le porte e girato». Una scena che non avrebbe dovuto avere luogo nella libreria e che invece ha fatto sì che anche Liberimma finisse tra i luoghi della fiction. «Luisa Ranieri è venuta con un’amica a pranzo, un giorno all’improvviso – ricorda Marilisa -. È stato molto bello, perché non ce lo aspettavamo. È anche stata molto disponibile».





Pane e Pomodoro

«Non potevamo farci il bagno. E questo indispettiva me e anche il resto della gente presente quella giornata sulla spiaggia di Pane e pomodoro. Non vado li spesso, quindi non ho scelto il giorno giusto per godermi il mare di Bari». Domenico Raimo racconta che le riprese della fiction Lolita Lobosco alle quali ha assistito erano all’inizio di giugno. «Faceva molto caldo, ma praticamente il lido sul lungomare era nelle mani della troupe.

È stato imposto il divieto di balneazione per consentire le riprese. Lo stesso bagnino presente quel giorno sulla spiaggia, cosi come un cartello ben in vista sull’arenile, ricordava ai baresi che non era consentito fare il bagno. Molta gente se n’è infischiata del divieto: è comunque entrata in acqua. Ma è però stata costretta ad uscire nel momento del ciak». Le transenne erano poste a circa tre metri dall’acqua, quindi non era consentito anche posizionare il proprio asciugamano in prossimità dell’acqua, ma solo rispettando la distanza. Un nastro delimitava visibilmente la spiaggia dalla zone delle riprese.



La città vecchia

Del set della fiction si vedeva ben poco, perché non era consentito avvicinarsi. Ma a parte il divieto di balneazione, non ci sono state grossi intoppi. La troupe, spiega Raimo, lavorava senza problemi. La spiaggia era comunque particolarmente affollata quel giorno, soprattutto dai curiosi di passaggio fermi lì a guardare. È stato transennato anche l’ingresso principale, dal quale ci si poteva muovere solo camminando sul manto erboso. «I cittadini hanno espresso per questo svariate lamentele. Il set della fiction di Lolita Lobosco, le telecamere e le attrezzature occupavano quasi totalmente il lido, anche se le riprese si svolgevano a pochi passi dal mare».

La sua casa si trova a due passi da quella di Lolita, all’angolo rispetto al set, e per molti giorni ha convissuto con le riprese delle fiction. «Avere il set vicino casa era un misto tra orgoglio e disagio, poiché ci sono stati alcuni problemi con il parcheggio e non solo», racconta Giosé Monno. «Sono stati giorni bellissimi – aggiunge -, la Ranieri si è trovata a casa sua viste le sue origini del sud. Ho scambiato quattro chiacchiere con lei e mi ha detto che trova i baresi molto simili ai napoletani, per quanto riguarda il calore di cui sono capaci. Non solo si trovava spesso a chiacchierare con le persone del posto, ma in tanti l’hanno invitata a prendere il caffè e lei non ha mai rifiutato. Ricordo che in quei giorni è arrivato anche il marito, Luca Zingaretti, e insieme hanno girato la città, non solo il centro storico, e vissuto Bari nel periodo migliore forse». «In quei giorni estivi in cui giravano, inoltre, c’erano molti turisti, ed è stato interessante vedere molti di loro in piazza della cattedrale indicare la casa di Lolita», prosegue Monno. Due gli episodi particolari che ricorda il vicino di casa di Lolita, accaduti in quei giorni di set: «Un giorno, quando la Ranieri si stava preparandosi una signora l’ha chiamata e lei ha lasciato tutto ed è salita a casa sua a prendere il caffè. Invece, in un’altra occasione, mi sono trovato sul set e c’era un bambino che voleva fare una foto con Lolita. Lo staff lo aveva quasi allontanato, ma la Ranieri ha chiamato il piccolo per farla».

Molo San Nicola

Alba Nardone è capitata per caso nella zona del molo San Nicola, proprio mentre la troupe era impegnata a girare una scena della seconda serie della fiction Lolita Lobosco, che domenica sera tornerà su Rai Uno. D’altronde, in quei giorni estivi tutta la città si era trasformata in un set a cielo aperto e, soprattutto la zona della città vecchia, del lungomare e di Pane e Pomodoro, erano un continuo girare scene. «Si è trattato di una scena di qualche secondo, peccato che non ci fosse Luisa Ranieri» racconta Alba Nardone. Ma anche se si trattava di una scena di qualche secondo non ha potuto non attirare l’attenzione di chi in quel momento stava transitando in zona.

La stessa Nardone ha fatto un piccolo video, condiviso sui social con i propri contatti. Nel post, in quel 28 giugno 2022, ha scritto: «A Bari si gira la serie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri. Scena “non mi sci sparan”…» Non capita comunque tutti i giorni di trovarsi di fronte ad una scena in quella zona della città in cui si vede una volante della polizia di Stato e due “finti” poliziotti in azione contro un pescatore a bordo di un peschereccio. «Nessun disagio, comunque. Era tutto molto ben organizzato e questo ha evitato problemi alla zona – aggiunge Nardone -. Non c’era comunque molta gente, forse perché Luisa Ranieri non era presente. Comunque, ricordo che l’unica cosa da sottolineare dell’evento erano i curiosi, che rischiavano di essere troppo invadenti». Bari si conferma quindi città cinematografica e i cittadini non possono che esserne orgogliosi, al punto che Lolita Lobosco è talmente entrata nell’immaginario collettivo, nonostante le critiche alla prima stagione.

La Bianchina rossa

È decisamente uno dei simboli della fiction. Parliamo della Bianchina anni ’60 che Lolita Lobosco guida per le strade di Bari. Il proprietario, Leonardo Recchia, professione gommista ma grande cultore di auto d’epoca, la custodisce con altre vetture nel suo garage. Solo in occasione di qualche raduno la tira fuori quando non è in giro per le riprese della serie televisiva. Ed è diventata oggetto di selfie da parte dei tanti che la riconoscono, come detto, nei raduni, e vogliono immortalarsi accanto a uno dei modelli più belli mai prodotti in Italia. «Quando hanno cominciato a preparare la fiction – spiega proprio Leonardo Recchia – la produzione ha chiesto espressamente un modello di Bianchina ’60 rossa con cappottina nera. Infatti ne avevano già trovata una con cui hanno cominciato le prime riprese ma poi, non so per quale motivo, quell’auto non è più stata a disposizione. Così da Roma, imbeccati da un’agenzia di Monopoli che sapeva come anche io avessi una macchina simile, mi hanno telefonato chiedendomi se fossi disposto a noleggiarla. Ho accettato e la prima volta hanno tenuta per ben tre mesi spostandola da Roma a Bari e poi Polignano a Mare, Fasano e Castel del Monte». Leonardo ha un piccolo rammarico. «Sta girando l’Italia con questa fiction – spiega - portata con appositi carrelli. L’unica cosa che mi rammarica è che per questioni di tempo e nonostante sia stato invitato più volte sul set non sono ancora riuscito ad andarci».

Mola di Bari

Nella prima puntata della nuova serie di Lolita Lobosco, sarà protagonista anche la città di Mola con il suo lungomare. Le riprese, nella città molese, sono durate un giorno: era il 30 giugno quando tutta la produzione si è spostata a Mola. Un’intera giornata, dalla mattina sino a notte. Non spoileriamo nulla, ma possiamo anticipare che, ovviamente, il mare sarà grande protagonista. A fare da Cicerone è stato Mimmo Daniele, che fa parte dell’ufficio stampa del sindaco Colonna. È stato lui ad accogliere il location manager della serie: «C’è stato un primo approccio lo scorso febbraio, quando venne in città il location manager per visionare alcuni punti della città», racconta . A quanto pare fu amore a prima vista: «Fu subito ben impressionato dal panorama. In particolare, c’è un punto, sul nostro lungomare, dal quale si vede soltanto il mare se ci si pone frontalmente, ma basta girarsi per apprezzare tutta la nostra costa ed i campanili storici della città». Qualche settimana dopo, in città, arrivarono regista e produzione e ci fu la fumata bianca: Mola sarebbe stata protagonista della prima puntata. Nel cast, ci sono due molesi, i fratelli Antonio e Rossella Romano. Sul set, un incontro particolare: «Gabriella Genisi, autrice del libro e molese, fece una sorpresa presentandosi sul set- spiega Mimmo - e condivise bei momenti con Luisa Ranieri». L’attrice rimase impressionata dalla bellezza del lungomare».

L'agro di Monopoli

Titti Cavallo è un operatore turistico monopolitano ma da qualche anno è diventato un punto di riferimento per diverse produzioni cinematografiche per la sua capacità di individuare e consigliare location ad hoc per fiction e film a Monopoli. Ed è stato lui a proporre agli sceneggiatori di Lolita Lobosco Palazzo Palmieri, l’edificio storico già location di successi come «Con tutta la musica del cuore», «La cena di Natale» e «L’età d’oro». L’antico immobile, oggi di proprietà della Asp Romanelli-Palmieri, è stato trasformato per l’occasione nel commissariato nel quale presta servizio Lolita Lobosco. «Ricordo il primo sopralluogo effettuato insieme a Gabriella Genisi e Nicky Persico, amico della coppia Zingaretti-Ranieri – racconta Cavallo -. Intanto posso preannunciarvi che stiamo già pensando alla terza. Monopoli ci sarà ma in tono minore perché intendono girare a giugno e da noi trovare disponibilità di posti letto è pressoché impossibile. Posso solo anticiparvi che l’ultima scena è stata girata sulla mia barca così come ho messo a disposizione il mio furgone giallo per alcune riprese. Posso dire che sia Luisa che il marito Luca Zingaretti sono due persone splendide? Si è instaurata tra noi una bellissima amicizia. Palazzo Palmieri è stato poco utilizzato, hanno scelto Cinecittà come sede del commissariato, ma ci saranno scene sul porto e poi a Porto Giardino e una col parapendio dalle colline monopolitane»