Locus festival in versione ridotta: annunciati i nomi dei primi ospiti

Gli organizzatori del Locus festival , che quest'anno si terrà in un'edizione limitata, annunciano i primi artisti ed eventi della rassegna musicale in programma dal 7 al 23 agosto nella Valle d'Itria, in Puglia.Un progetto live «speciale» sarà affidato ai 'Calibro 35', mentre il bassista e compositore americano Michael League, leader della band Snarky Puppy, si esibirà in duo con il pianista Bill Laurance. Il centro di Locorotondo sarà percorso da 'Sonica', mostra delle opere del fotografo musicale Guido Harari, allestita fra il centro storico ed il complesso di Sant'Anna di Renna: lo stesso fotografo parteciperà a un talk pubblico.Altri incontri e cinema all'aperto animeranno il borgo di Locorotondo . Gli organizzatori precisano che «location e date definitive dei concerti, che saranno a pagamento con un numero limitato di posti a sedere distanziati, saranno annunciate nei prossimi giorni». I biglietti saranno in vendita «esclusivamente tramite l'app DICE.fm, scaricabile su tutti i dispositivi Android e iOS».