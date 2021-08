Locorotondo, danneggiate le balle di fieno con i centrini. L'assessore: «E' gente che non ha cultura»

Danneggiate le balle di fieno con i centrini. Installazione tra le più fotografate dell'estate 2021 sui social da parte di chi si trova in vacanza in Puglia. E' accaduto a Locorotondo, comune in provincia di Bari dove alcune balle di fieno, tra i campi di grano, sono state ricoperte da centrini per mano dell'’artista e designer Bernardo Palazzo che ha messo in scena uno spettacolo meraviglioso. "Firmamento" il nome dell'opera che è stata danneggiata da alcuni vandali.



«Questo é ciò che rimasto del posto più fotografato in questi mesi dopo l’azione vandalica messa in atto in questi giorni - commenta su facebook l'assessore all'Urbanistica Rossella Piccoli - È gente che non ha cultura. E’ inutile fare commenti ...resta solo il disgusto».