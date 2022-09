Lite tra anziani all'interno della rsa: un 93enne colpito con un bastone alla testa. È in pericolo di vita

Una rissa all'interno dell'Rsa e un 93enne finisce ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita. È accaduto a Bari, presso una residenza sanitaria assistita nel quartiere San Paolo. L'episodio - a quanto si apprende oggi - risale alla mattina del 30 agosto scorso. L'aggressore, un 84enne (hanno ricostruito fino a questo momento i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari), avrebbe colpito il 93enne utilizzando il manico di una carrozzina per disabili. La vittima è tuttora ritenuta in pericolo di vita, ricoverata nel Policlinico di Bari. Sono in corso gli accertamenti sui motivi del gesto e sulla dinamica dei fatti.