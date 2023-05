Lisa Manosperti porta in tour per la Puglia Mia Martini

Lisa Manosperti, seconda all'ultima edizione di «The voice senior», condotta da Antonella Clerici su Rai1, sarà a Molfetta il prossimo 20 maggio, nell'auditorium «Regina Pacis», a partire dalle 20.30 per lo spettacolo «Chiamatemi Mimmì». La voce della 62enne, insegnante di canto e jazz al Teatro Piccinni di Bari, originaria di Bitetto, in provincia di Bari, sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Gargiulo. Sul palco con i due artisti anche Aldo Di Caterino, giovane flautista jazz, Domenico Berlen, batteria jazz e Camillo Pace, contrabbandista.

Nel corso della serata reintrepreterà i brani più famosi di Mia Martini, la celebre cantante morte il 12 maggio di 28 anni fa per un arresto cardiocircolatorio e per sempre viva nell'immaginario dei suoi fan con i suoi 20 milioni di dischi venduti. Da «Minuetto», scritta per lei da Franco Califano a «Cu'mme», portata al successo insieme a Roberto Murolo. Non mancheranno i pezzi che faranno cantare tutti da «Almeno tu nell'universo» a «Gli uomini non cambiano».