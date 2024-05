Anche fino a duemila euro per una stagione al mare. È il prezzo che dovranno pagare, in alcuni casi, le famiglie che sceglieranno di passare la stagione estiva in alcuni lidi di Bari

Già l'anno scorso i prezzi relativi ai costi dei lidi avevano fatto discutere con ticket giornalieri anche pari a 25 euro e tariffe salate soprattutto in alta stagione e nei weekend, con pacchetti da 40 fino a 130 euro e con un rialzo dei prezzi, iniziato post emergenza sanitaria e proseguito, senza tregua, anche quando ormai quel periodo sembra un ricordo lontano. Quest'anno, quella "scia" sembra non volersi arenare tant'è che diventa sempre più difficile trovare prezzi degli abbonamenti a meno di mille euro, almeno prendendo in considerazione alcuni lidi situati in città, dunque escludendo quelli delle zone più lontane.

Le cifre

Entrando più nel dettaglio, le famiglie baresi, ma anche i turisti, qualora decidano di passare un'intera stagione nel capoluogo, per potersi assicurare un posto al mare dovranno spendere da mille a oltre duemila euro. I prezzi variano a seconda delle opzioni e dei comfort richiesti, molti dei quali per tante famiglie sono necessari. Ad esempio, prendendo in considerazioni alcuni lidi sulla costa, per una postazione con inclusi ombrellone, sedie e sdraio, due persone dovranno spendere da 1650 euro, sino a 1950 (se si volessero aggiungere altri optional). In un altro lido, effettuando diversi tentativi, una famiglia di quattro persone, con due figli a carico (entrambi con meno di 11 anni) potrebbe spendere 800 euro, ma senza ombrellone, cabina e lettini.

Diversamente, il costo, supera addirittura il 2mila euro e continua a crescere se si aggiungono altri supplementi. Ad esempio, con un ombrellone posizionato lato mare il costo lievita di 100 euro, con una sdraio o una sedia regista in più, altri 160 euro, mentre per un lettino si devono aggiungere 250 euro. Anche i prezzi delle tariffe giornaliere "non sono più quelli di una volta". In bassa stagione si trovano soluzioni a 8 euro, per l'alta anche 10: ma solo per l'ingresso (almeno per i lidi presi in considerazione). Considerando gli optional, un ingresso, sfiora e supera i 25 euro. In alcuni lidi si arriva anche a circa 40 euro per la bassa stagione, con ombrellone e due lettini, dunque per due persone. Non mancano però soluzioni che vanno dagli 80 ai 100 euro.

Tutti prezzi a cui vanno aggiunti quelli di "contorno" come ad esempio servizi come la doccia, non sempre inclusa (ma sono più i casi in cui il servizio è previsto), il parcheggio e ancora quegli "sfizi" tipici dell'estate, come il gelato al bar, ma anche il caffè protagonista di aumenti nell’ultimo periodo. Insomma, l’estate per i baresi che sceglieranno i lidi per il mare potrebbe costare molto caro, con costi che sembrano non diminuire neanche nelle località esterne al centro cittadino. Fattore che spinge sempre più famiglie a prediligere la spiaggia libera.

«Quest’anno ad abbonarmi al lido non ci ho pensato neanche lontanamente – ha spiegato Patrizia C., cittadina barese – troveremo il modo di non farci mancare il mare, mettendo da parte però i soldi per le spese importanti». Parole a cui fanno eco quelle di Antonella R., un’altra cittadina barese. «Quest’anno – ha spiegato – io e la mia famiglia ai lidi non ci siamo interessati. Una volta visti i costi abbiamo optato per soluzioni differenti. A convincerci non solo i prezzi dei lidi, ma anche quelli per passare giornate fuori. I costi sono diventati esorbitanti, si punta al risparmio», ha concluso.

