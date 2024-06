Benedetto XIII, comunità in festa per i 300 anni dall'assunzione al soglio pontificio. E arriva la lettera di Papa Francesco

«Compagno dei poveri, personalità di fede e d'animo buono. Uomo di lungimirante intelligenza e di provata cultura». Sono le parole che Papa Francesco ha scritto in una lettera per descrivere Benedetto 13esimo, il pontefice di Gravina in Puglia (Bari) che la città ha voluto ricordare con un convegno organizzato in occasione dei 300 anni dell'assunzione al soglio pontificio.

Nel corso dell'appuntamento sono state ricordate le motivazioni del processo di beatificazione dell'ultimo Papa del Sud Italia. «Vogliamo riportare alla luce la grandezza di Benedetto XIII, un grande uomo e un vero papa pastore, antesignano degli ultimi pontefici e, in particolare, del nostro Papa Francesco», ha detto don Saverio Paternoster, presidente del centro studi dedicati al Papa gravinese divenuto cardinale a soli 22 anni.

Il presidente del centro studi

«Interpretando il suoi ruoli - ha continuato - sempre all'insegna dell'umiltà, della missione pastorale ma anche dell'operare in concreto per i più deboli».

Fu proprio Benedetto 13esimo a far costruire l'ospedale San Gallicano, quello dedicato a Santa Maria della Pietà, per chi soffriva di malattie mentali e a contribuire a migliorare il regime carcerario. Lo storico Andrea Mazzotta ha sottolineato «la sua modestia e ritrosia» nell'accettare per obbedienza prima il cappello cardinalizio poi la tiara papale, indossata dalla sua elezione del 29 maggio 1724 fino alla morte, avvenuta per una febbre il 21 febbraio 1730.