Scrive sui legami tra mafia nigeriana e cosche foggiane, minacciato di morte lo scrittore Palmisano

Minacce di morte postate sul profilo Facebook. È quanto ha denunciato alla polizia postale il sociologo e scrittore barese Leonardo Palmisano. Le minacce avrebbero fatto seguito alla pubblicazione di un articolo sul Corriere e Mezzogiorno su presunti legami tra la mafia garganica e quella nigeriana per la gestione della prostituzione e lo spaccio di droga nel Nord della Puglia. L’inchiesta fa parte di uno studio più ampio sul presunto radicamento della mafia nigeriana in Africa e in Europa e in particolare in Italia come paese di cerniera. Palmisano avrebbe scoperto la presenza di esponenti della organizzazione criminale nigeriana “black axe” all’interno del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, che gestirebbero il giro della prostituzione nella zona. Le minacce a Palmisano sarebbero partite da cinque differenti profili fake di presunte ragazze nigeriane. ‘We kill you”, (“ti uccideremo”), era scritto nei messaggi.