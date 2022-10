Lena Headey, leggendaria Cersei Lannister del Trono di Spade, si è sposata in Puglia

Dal Trono di Spade a un trono in Puglia. Ebbene sì, la leggendaria Cersei Lannister in Game of Thrones, al secolo l'attrice Lena Headey, ha scelto il tacco dello stivale per sposarsi. Fiori d'arancio a sorpresa nella selva di Fasano con Marc Menchaca, star di Ozark, con festeggiamenti a Tenuta Pistola. Pochissimi i dettagli della cerimonia top secret e per la località che dovrebbe essere situata a Monopoli.

Sono stati i social a rivelare le nozze, che si sono svolte il 6 ottobre. Tra gli invitati spiccavano alcuni colleghi della serie HBO. Da Sophie Turner/Sansa, accompagnata dal marito Joe Jonas, a Peter Dinklage (Tyrion) e Conleth Hill (Varys).

Terze nozze per la star

Per Lena Headey si tratta del terzo matrimonio: dal 2007 al 2013 è stata sposata con il parrucchiere, musicista e fotografo irlandese Peter Paul Loughran mentre il rapporto con il produttore, scrittore e regista britanni Dan Cadan è durato appena un anno, dal 2018 al 2019.