Bari, perizia psichiatrica sull'ex gip De Benedictis: «Ossessione per le armi»

Colpo di scena nel processo d'appello in corso a Lecce: sarà sottoposto a perizia psichiatrica, così come chiedeva la difesa, l'ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis imputato di traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, del relativo munizionamento e di ricettazione, assieme all'imprenditore agricolo Giuseppe Tannoia.

La difesa: «Disturbo psichico»

Lo ha deciso stasera la Corte d'appello di Lecce che ha fissato per il 14 aprile l'udienza per il conferimento dell'incarico peritale, facendo così slittare la sentenza inizialmente prevista per ieri sera (31 marzo). La difesa dell'ex magistrato, rappresentata dagli avvocati Saverio Ingraffia e Gianfranco Schirone, aveva chiesto alla Corte il riconoscimento delle attenuanti generiche e del disturbo psichico di cui l'ex giudice soffrirebbe secondo una consulenza psichiatrica di parte (non presa in considerazione dal giudice di primo grado), riconducibile ad un «iper accumulo in un paziente mono maniacale con conseguente grave menomazione della capacità di auto determinarsi». Per il pg, invece, De Benedictis avrebbe sofferto di «una passione ossessiva, insana che non esclude una sana imputabilità», quindi non ha mai perso la lucidità. Il pg aveva quindi chiesto ai giudici della Corte d'appello di Lecce di confermare le condanne di primo grado a 12 anni e otto mesi di reclusione per entrambi