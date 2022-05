Lavoro, nuovo personale e assunzioni al Comune: infornata da 110 dipendenti

Infornata di assunzioni al Comune di Bari per rimpinguare gli uffici e le ripartizioni ormai a “secco” di personale. Negli ultimi tre anni tra pensionamenti e mobilità hanno lasciato l’amministrazione comunale in circa 350. Ed era diventato davvero difficile dover gestire alcuni servizi, come ad esempio per la ripartizione anagrafe. Il Comune ha quindi indetto concorsi per istruttori amministrativi e per agenti della polizia locale. Nel primo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati