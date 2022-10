Lavoro, con Gap e Pepko nuove aperture e assunzioni: ecco dove

Grandi novità nel panorama dello shopping barese: Gap sbarca per la prima volta in Puglia e apre al Puglia Village di Molfetta. Pepco inaugurerà altri due punti vendita in viale Pasteur (centro commerciale Mongolfiera) e a Triggiano (Bariblu). Mancano pochi giorni, invece, alla prossima apertura (a gennaio 2023) di Primark che darà lavoro a 150 persone. Complessivamente si parla di circa 300 posti di lavoro in più.

I brand

Gap è un brand iconico americano amato e riconosciuto da tutti gli italiani che visitano gli Usa. Nasce a San Francisco nel 1969 e da allora porta avanti la sua eredità di moda inclusiva e responsabile nei confronti sia del pianeta, sia delle generazioni di oggi e domani. I capi denim e kaki rappresentano il core dell'abbigliamento firmato Gap e sono realizzati con washwell, un programma di lavaggio brevettato che permette di risparmiare almeno il 20% d'acqua rispetto ai metodi tradizionali. La nota catena di negozi di abbigliamento e accessori è stata acquisita a febbraio 2022 dal gruppo Ovs. La partnership tra le due aziende è iniziata nel 2020 con un accordo di franchising che prevedeva l'inserimento del brand GapKids nei negozi Ovs e la vendita delle collezioni Gap uomo, donna, bambino nell'e-commerce Ovs. Successivamente il brand italiano ha acquisito anche gli undici negozi Gap stand alone presenti in Italia. Le collezioni di abbigliamento e accessori Gap vestono tutta la famiglia con proposte uomo, donna e bambino per tutte le fasce d'età. Oggi Gap è presente in oltre 40 paesi nel mondo. Da pochi giorni ha inaugurato il nuovo store a Molfetta, all'interno dell'outlet Puglia Village all'unità 40, e determinerà assunzioni per personale da adibire all'area vendite e alla gestione del locale.

Anche Pepco, nato in Polonia oltre venti anni fa, è un brand in espansione in Italia. È una catena di negozi low cost che offre abbigliamento per tutta la famiglia e complementi d'arredo a prezzi bassi. Oggi è presente in quattordici paesi europei con più di 2.300 negozi e circa 20.000 dipendenti impiegati negli store e negli head-office. Pepco aprirà un nuovo punto vendita a Bari presso il centro commerciale Mongolfiera di viale Pasteur e l'altro a Triggiano nel centro commerciale BariBlu. Pepco ricerca per entrambi i negozi di figure di addetti alle vendite. Ora è presente a Bari con l'unico punto vendita nel centro commerciale Mongolfiera in viale Toscanini a Japigia.

Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento a basso costo, è pronta a sbarcare invece a Casamassima. Montata l'insegna, i lavori sono quasi completati. Si tratta di un'inaugurazione molto attesa, che molto probabilmente arriverà tra Natale e gennaio 2023. Il brand Primark è stato fondato da Arthur Ryan nel 1969 con il nome di Penneys, un singolo negozio su Mary Street, a Dublino, e con l'obiettivo di offrire abbigliamento accessibile in Irlanda. Oggi Primark è una catena internazionale di abbigliamento con più di 65.000 dipendenti in quattordici Paesi, ma segue sempre gli stessi principi del fondatore: moda accessibile per tutti, ogni giorno. Dai capi must-have di ottima qualità fino ai modelli all'ultimo grido di moda donna, uomo e bambini, oltre agli accessori di abbigliamento, bellezza e per la casa. Primark è presente in tutto il Regno Unito, in Europa occidentale, con piani di espansione in Europa centrale e orientale, e con nuove aperture negli Stati Uniti. Con più di 400 negozi in 14 Paesi tra Europa e Stati Uniti, sono previste numerose opportunità di crescita nei mercati in cui è già presente, fino ad una copertura con 530 negozi entro la fine del 2026.