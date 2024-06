Dalla sistemazione di via Dante, con il rifacimento dei marciapiedi e la piantumazione di nuovi alberi alla messa in sicurezza di cinque incroci considerati pericolosi per i pedoni. La giunta comunale ha approvato in via d'urgenza un provvedimento di variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2024/26 di Bari che dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale convocato per il prossimo 15 giugno. La variazione riguarda cinque progetti.

A cominciare dal miglioramento della sicurezza stradale con nuovi attraversamenti pedonali semaforizzati in cinque zone della città considerate più pericolose: via Caldarola, lungomare Nazario Sauro ad incrocio con piazza Diaz, lungomare Imperatore Augusto davanti all'ingresso del varco San Nicola, corso Trieste ad angolo con via Caduti del 28 luglio 1943 e all’altezza dell’ex Reef in via Giovine. A disposizione ci sono 423mila euro.

Il progetto



Nel dettaglio il progetto consiste nella realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati e dotati di illuminazione e nel rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale in cinque zone critiche per il tasso di incidentalità. Gli impianti saranno realizzati con le nuove lanterne (sia veicolari che pedonali) a led in alluminio di colore bianco/rosso in linea con i nuovi impianti già presenti nel Comune di Bari.



Partiranno finalmente anche i lavori (attesi da anni nell’ambito del piano periferie) per il primo tratto di via Dante, tra via Quintino Sella e via Brigata Regina. Il progetto da oltre un milione di euro deve essere completato entro il 31 dicembre 2025. “Attualmente - spiegano dal Comune - si è in fase di approvazione del progetto esecutivo ed è pertanto urgente prevedere l’inserimento dell’opera del vigente programma triennale delle opere pubbliche al fine di attivare la procedura di affidamento dello stesso”. Si prevede la demolizione dei marciapiedi esistenti che saranno ampliati, l’inserimento degli scivoli, la piantumazioni di 30 alberelli.

Terza variazione ha riguardato la sistemazione del tratto di lungomare compreso tra il porto di Palese e il porto di Santo Spirito con l’inserimento della pista ciclabile. Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale monodirezionale su entrambi i lati e su corsia riservata e rialzata (dal porto di S. Spirito (zona Torre Santo Spirito) al porto di Palese (in prossimità di via V. Veneto), la riconfigurazione dell’area per la separazione con i percorsipedonali e la redistribuzione dei posti auto, il recupero delle aree verdi, la realizzazione di isole pedonali.



Ed ancora quarto progetto in variazione quello per la realizzazione di un’area parcheggio nel rione Sant’Anna, per 710mila euro: l’ingresso sarà da viaConenna.

“Il progetto esecutivo è stato redatto dagli uffici comunali e pertanto, al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento regionale, è necessario procedere a breve all’indizione di gara pubblica per l’affidamento dei lavori”, spiegano ancora dal Comune.

Ed infine lavori di adeguamento e sistemazione di strade e marciapiedi nel municipio 1 e 2 e quelli in zone vincolate. “A seguito della disponibilità della somma di 600.000 euro a valere sui finanziamenti del Poc Metro, si è proceduto a rimodulare le modalità di finanziamento delle tre opere; la variazione del vigente programma triennale delle opere pubbliche (e del bilancio di previsione 2024-2026) in via d’urgenza, è dunque necessaria al fine di garantire continuità nelle attività di adeguamento e riqualificazione delle strade a tutela della pubblica incolumità”, si legge nella delibera di giunta.

